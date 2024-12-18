香港三巴加價4.3-7.5%遠超通膨 1.5上路 議員斥不合理

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港府 行政長官會同行政會議17日批准九巴、城巴及新大嶼山巴士的加價申請，加幅介乎4.3%至7.5%，下月5日實施。三巴一年半前、即去年6月加價，而截至今年10月的綜合消費物價指數增幅2.76%，意味三巴加幅遠超期內通膨。運輸署長李頌恩17日提出以較長時段看待加幅，稱三巴過去16年間每年平均加幅1.6%至2.2%，明顯低於16年平均通膨。

綜合大公、文匯報、明報報導，有議員批評港府「拉勻16年」來比較不合理，反問「如可用16年平均數來計算，巴士公司都未必蝕錢」，重申應為巴士票價制訂機制，限加幅不可高於通膨。

運輸署估計實施新收費後，約九成半乘客每程須多付的車費不超過1元（港幣，下同，約0.12美元），並指在制訂個別路線實際票價時，會適當調整，例如市民常用路線會採取較低加幅、旅客多用路線採取較高加幅，亦會鼓勵巴士公司，繼續為乘客提供月票及轉乘優惠。為減低加價壓力，港府會協助巴士公司採取多管齊下的方式開源節流，包括進一步開拓非票務收入來源、把握「一簽多行」旅遊業機遇等。

港府發言人表示，在審批加價申請時已進行大量把關工作，包括預測財務表現、市民接受程度及負擔能力、服務質素等，最終決定於下月5日起，九巴票價加4.3%、城巴加價7.5%，以及嶼巴加價6.5%，港府設立的隧道費基金亦發揮作用，有效將九巴加幅降低0.9個百分點。

發言人表示，以2008年年中以來的數字為例，連同今次獲批的加幅後，三個專營權在約16年間的累計票價加幅，一年平均數大致是1.6%至2.2%之間，綜合消費物價指數同期累計變動的一年平均數約為3%，家庭月入中位數在同期累計變動的一年平均數約為4.2%，即加幅低於該兩個數。

立法會交通事務委員會成員陸頌雄對3間巴士公司加幅超過通膨表示失望。立法會交通事務委員會成員張欣宇認為，3巴是次加幅太高，綜觀近年通膨、國際油價 ，以及巴士客量，再加上港府設立隧道費基金，認為不應該讓巴士大幅加價，這些公司有必要提高帳目透明度，讓公眾和立法會監察。