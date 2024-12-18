習近平抵澳門視察3天出席回歸25年慶典 街頭「雙慶」醒目

慶祝回歸祖國25周年，澳門議事亭前地17日已裝扮一新。（中新社）

中共中央國家主席習近平18日至20日赴澳門 三天 ，出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區。12月的澳門街頭，處處洋溢著節日喜慶氣氛。道路兩側，「慶國慶75周年．回歸25周年」的「雙慶」大字醒目耀眼，鮮豔的國旗和區旗交相輝映，迎風招展。

大公報報導，李家超將於19日至20日率領香港 特區政府代表團訪問澳門，他17日先送上祝福並指出，香港與澳門同為國家的特別行政區，同享「一國兩制」優勢。港澳在國家改革開放過程中是參與者、貢獻者和受益者。港澳同為粵港澳大灣區 的中心城市，可以互補優勢，共同擔當灣區發展引擎的責任。他期待未來與岑浩輝特首緊密合作，共同以港澳所長，服務國家所需，展現「一國兩制」的生命力、優越性。

17日晚8時許，30多部的士整齊地集結在澳門科學館，有序排隊等候。專業的士司機聯合會會長江結全表示，值此「雙慶」的大喜日子，特別希望讓國家領導人見證澳門回歸祖國25周年的喜慶，聯合會自發召集了300部的士，連日來掛起國旗和區旗，藉此表達對祖國的熱愛與自豪，並感謝中央對澳門的大力支持。

慶祝回歸祖國25周年，澳門議事亭前地17日已裝扮一新。（中新社）

1985年就定居澳門的葡籍居民Goao說，「一國兩制」成功帶動澳門發展，「無論對華僑，抑或葡萄牙國民，回歸代表澳門有真正的發展，是重大的歷史轉折，值得全城慶祝。」

來自菲律賓的學生Marella正與家人在澳門遊玩，韓國遊客金賢智Lily訪澳門慶祝男友生日，紐西蘭旅客Aaron也認為澳門很乾淨，西班牙旅客Inigo稱讚澳門充滿各式各樣的建築魅力，他們都形容澳門風景如畫，是很棒的城市，並異口同聲恭喜澳門特區25歲生日快樂，祝福澳門擁有光輝的未來，希望越來越多人到澳門旅遊。

「得知主席要來澳門，我感到無比激動，深深感到習主席對港澳的關心關懷。」正在澳門的香港市民黃先生激動地說。如今的澳門，「歷史舊貌」與「城市新顏」融洽相處，輕軌通達多地，數十年來經常往來澳門的黃先生見證了澳門回歸後的飛速發展，經濟面貌翻天覆地，「好多元化」。

另一位香港市民郭女士回憶起70年代來到澳門的情景，感嘆如今澳門的繁華景象，旅遊業蓬勃發展，「澳門吸引力愈來愈大！」