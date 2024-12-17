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澳門迎回歸25年 琴澳攜手創科打造中國「矽谷」

香港新聞組／香港17日電
橫琴粵澳合作中醫藥科技產業園。（新華社）
橫琴粵澳合作中醫藥科技產業園。（新華社）

澳門回歸25周年到來，橫琴粵澳深度合作區（下稱深合區）今年也迎來成立三周年。《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》明確科技研發和高端製造產業、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿產業以及現代金融業「四大新產業」發展方向，也與澳門「1+4」適度多元發展策略高度協同。

大公報報導，目前，深合區正形成「澳門平台＋國際資源＋橫琴空間＋成果共享」的發展模式，為澳門經濟適度多元發展激活新的增長點。數據顯示，僅近三年科研與高端製造經營主體入駐橫琴達1.1萬家。目前琴澳正攜手合作發力科技研發與高端製造產業，探索打造一個中國的「矽谷」。

作為粵澳深度合作區，橫琴近年來充分銜接澳門經濟適度多元發展規畫，正逐步成為澳門經濟適度多元發展新的增長點。據最新統計，目前落戶橫琴的澳資企業總數已超過6500家，比合作區成立時大增近40%；其中，高新科技類企業尤為突出，已有32家澳資企業獲評為國家或省級的「專精特新小巨人」企業。而近三年來，橫琴培育國家高新技術企業265家、國家和省級「專精特新」企業68家，科創生態圈正加速形成。

曾經在美國舊金山灣區矽谷工作了逾30年的集成電路專家江朝暉，如今將其創立的廣東躍昉科技有限公司落戶橫琴，集合粵港澳三地科研資源開展高性能AI芯片研發。其中，該公司已與珠海澳大科技研究院達成深度合作，通過澳門大學多個國家級實驗室，在能源互聯網和智慧城市等領域進行協作。同時，江朝暉還成為深合區的「推薦官」，「我非常喜歡橫琴，因為它很像矽谷」。目前，橫琴也正與澳門攜手探索打造一個中國的「矽谷」。

橫琴集成電路產業如今已初具規模，超80家集成電路企業與平台落戶橫琴「粵澳集成電路設計產業園」，逐漸打造形成芯片設計、研發、製造、測試、終端應用的全產業鏈。同時，橫琴已落成各類國家級、省級科技創新平台達27家，澳門高校4所國家重點實驗室橫琴分部等創新平台相繼入駐。按規畫，澳大還將設立橫琴澳門大學高等研究院，澳門城市大學、澳門聖若瑟大學將在橫琴設立實體的「產學研」基地，帶動越來越多澳門科創種子落地橫琴。

珠海澳大科技研究院院長陳國凱表示，將在深合區打造全國唯一30分鐘跨境科研轉化圈。

澳門 矽谷 灣區

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