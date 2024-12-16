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華為攜手港大升級校園網路 鋪萬個Wi-Fi 7熱點

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港華為國際有限公司聯同香港大學日前舉辦全球智慧校園網路創新中心發布儀式，雙方合作打造基於新一代Wi-Fi 7技術的高品質萬兆校園網路。在港大多個場景全面部署，確保智慧課室教學應用、圖書館、自修室以及禮堂等網路鏈接穩定流暢，為港大打造智慧校園奠定堅實基礎。

大公報報導，華為與港大是次合作，包括1萬個Wi-Fi熱點覆蓋，設備由華為提供。在新技術制式下，上網速度不僅比現在快4.8倍，還能解決室內信號干擾及網路覆蓋不均、傳訊停滯等問題。港大表示，技術提升是為全面智能課堂鋪路，將可支持4K/8K高清教學互動，進行直播示範、虛擬實景（VR）、擴增實景（AR）教學等。

有議員表示，港大與華為的合作，也是推動科技創新、促進產學研深度融合、提升國家與地區競爭力的有效實踐，而Wi-Fi 7提供更快、更有效率、更可靠的無線連接，未來勢必愈來愈普及。

華為與港大是次合作，涉及五大場景，包括主圖書館、陸佑堂（禮堂）、課室、港大港鐵站、智華館（自習室）。

華為部署新一代Wi-Fi 7技術，提升智慧課堂網路基礎頻寬，滿足4K/8K高清教學互動需求，亦透過整網解決方案，為關鍵教學服務應用提供自動識別、優先調度、應用品質可視等能力，保障教學體驗。高峰期間，Wi-Fi 7提供極速接入能力，每個學生的終端接入速率可以達到50M（限速情況下），非限速情況下可以達到300M／每人。

藏有數百萬不同類型書籍的港大主圖書館，地形複雜，華為利用Wi-Fi 7高併發技術，結合3D網路規畫，解決室內信號干擾和網路覆蓋不均等問題，實現無縫覆蓋。未來，港大將利用已部署的Wi-Fi 7網路物聯融合的能力，逐步實現機器人自動盤點，數百萬冊書籍有望2天盤點完成，提升管理效率。

香港大學首席資訊主管及大學圖書館館長伍麗娟指出，雙方合作實施第一個項目是「智慧出行」，港大在Wi-Fi 7的支持下利用AI技術，即時分析港大地鐵進出站客流量，預測等候進站的時間。師生可通過APP查詢，以便合理安排出行，避免壅堵。

華為 圖書館 香港

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