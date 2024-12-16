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香港博士獎學金吸8500全球尖子申請 入讀8大人數升25%

香港新聞組／香港16日電
香港博士研究生獎學金計畫受追捧，吸引近8500名全球頂尖學生申請，按年增逾兩成半。圖為港大國際生迎新日。（取材自港大臉書）
香港博士研究生獎學金計畫受追捧，吸引近8500名全球頂尖學生申請，按年增逾兩成半。圖為港大國際生迎新日。（取材自港大臉書）

香港致力招攬及培養來自世界各地的高學歷頂尖博士學生，壯大國際高端人才庫，香港研究資助局的博士研究生獎學金計畫（HKPFS），透過總計逾百萬元的獎學金金額，致力吸納全球研究人才；今年計畫名額增加50個至350個，相關申請亦更見火熱。據研資局日前提供的數字，本學年HKPFS收到全球近8500人申請，按年大增25.5%，其中超過2000名申請者來自香港和內地以外地區，非本地申請人占逾9成。

文匯報報導，香港教育界人士表示，隨著港府進一步推廣「留學香港」品牌，估計未來國際博士生申請人數維持上升趨勢。

針對頂尖博士生的培育，港府近年持續增加對HKPFS的投資，每年名額由原有的300個增至本學年的350個，2025/26學年更會進一步增至400個；而每年獎學金金額，亦將增至33.72萬元（港幣，下同，約4.3萬美元），另加1.4萬元會議及研究活動交通津貼，為期3年，比一般博士生津貼（約每月1.9萬港元）豐厚約50%。

研資局數字顯示，近年HKPFS持續吸引大量全球尖子申請，雖然受疫情影響令有關數字在2020年後一度回落，但復常後加上名額增加，2024/25學年計畫申請人數多達8497名，較上學年的6772名增逾兩成半，與2015/16學年相比，十年間更大增超過一倍。

按原居地畫分，本學年的申請者中，約72%（6138名）來自內地，另約24%（2013名）為其他非本地申請人，兩者分別較2023/24學年顯著增加約1400人和400人，可見計畫對非本地頂尖人才的吸引力。而按大學計，本學年350名獎學金得主中以就讀科大、港大及中大最多，各超過80人。

香港中文大學工程學院副院長黃錦輝表示，HKPFS申請人數大增，說明香港高等教育和研究水平的吸引力獲世界認可。他指據全球經濟預測，亞洲地區具巨大發展潛力，國際學生會選擇具國際化氛圍和高水平研究的地方，讓香港成為他們的首選之一；而在地緣政治下，部分內地學生前往歐美升學面對一定障礙，也令更多極高水平的尖子傾向赴港攻讀博士，有利香港吸納人才。

香港立法會教育事務委員會副主席周文港認為，HKPFS的資助包括學費、會議和研究活動交通津貼，3年總金額逾100萬元，對吸引優秀人才在港深造發揮了積極作用。

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