關心聖誕市道 李家超落區打氣 籲市民留港消費

李家超（右二）偕夫人與市民一家大小合照。（取材自臉書）

聖誕和元旦將至，香港 多區的節日燈飾璀璨奪目，行政長官李家超15日晚偕夫人林麗嬋前往中環大館和灣仔利東街，與遊客和市民交談，一起感受節日氣氛。他呼籲市民在節日期間多些出街，留港消費，振興香港經濟，又祝福大家節日快樂。

綜合大公報、文匯報報導，在與市民交流中，他鼓勵大家趁著節日多出門走走，享受生活的樂趣，同時積極消費，共同為香港的經濟復甦貢獻力量。當遇到小朋友時，李家超更開心地抱起他們合影，合照、簽名均來者不拒，場面溫馨而歡樂。

李家超亦光顧利東街的小食店，大讚薯條好味。隨後，又買了杯啤酒坐下來，與外籍人士閒話家常。

李家超（右）買了杯啤酒坐下來，與外籍人士閒話家常。（取材自臉書）

李家超其後在社交平台貼文表示，利東街非常熱鬧，他吃吃小吃，和外國遊客聊聊天，再小酌一口啤酒，欣賞聖誕飄雪匯演，感覺特別好。有遊客告訴他，香港的聖誕氣氛特別濃厚，匯演也十分精采。

李家超表示，在中環大館參觀期間，有來自深圳、東南亞 的遊客告訴他，在社交平台看到大館的漂亮燈飾，所以特地過來和聖誕樹打卡。遊客認為，香港薈萃中西文化，讓他們享有獨特難忘的聖誕旅遊體驗。

李家超特別指出，在大館遇見一對深圳過來感受節日氣氛的情侶，很高興聽到他們都十分喜歡香港的節日布置和燈飾，對於深圳「一簽多行」政策今個月恢復實施亦非常支持，認為能夠便利他們到港旅遊。他又得知，這對情侶即將結婚，準備在香港購置一些婚嫁用品，替他們感到非常高興，向他們送上祝福。

李家超強調，「璀璨燈飾散發香港『東方之珠』的耀眼光芒。佳節當前，香港『處處是旅遊』。」他歡迎各地旅客前來香港，感受亞洲國際都會的獨特活力和魅力。李也呼籲市民聖誕期間多留港消費，以振興香港經濟。