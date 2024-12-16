我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車保費飆漲 5年增51%成通膨主要推手

準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

關心聖誕市道 李家超落區打氣 籲市民留港消費

香港新聞組／香港16日電
李家超（右二）偕夫人與市民一家大小合照。（取材自臉書）
李家超（右二）偕夫人與市民一家大小合照。（取材自臉書）

聖誕和元旦將至，香港多區的節日燈飾璀璨奪目，行政長官李家超15日晚偕夫人林麗嬋前往中環大館和灣仔利東街，與遊客和市民交談，一起感受節日氣氛。他呼籲市民在節日期間多些出街，留港消費，振興香港經濟，又祝福大家節日快樂。

綜合大公報、文匯報報導，在與市民交流中，他鼓勵大家趁著節日多出門走走，享受生活的樂趣，同時積極消費，共同為香港的經濟復甦貢獻力量。當遇到小朋友時，李家超更開心地抱起他們合影，合照、簽名均來者不拒，場面溫馨而歡樂。

李家超亦光顧利東街的小食店，大讚薯條好味。隨後，又買了杯啤酒坐下來，與外籍人士閒話家常。

李家超（右）買了杯啤酒坐下來，與外籍人士閒話家常。（取材自臉書）
李家超（右）買了杯啤酒坐下來，與外籍人士閒話家常。（取材自臉書）

李家超其後在社交平台貼文表示，利東街非常熱鬧，他吃吃小吃，和外國遊客聊聊天，再小酌一口啤酒，欣賞聖誕飄雪匯演，感覺特別好。有遊客告訴他，香港的聖誕氣氛特別濃厚，匯演也十分精采。

李家超表示，在中環大館參觀期間，有來自深圳、東南亞的遊客告訴他，在社交平台看到大館的漂亮燈飾，所以特地過來和聖誕樹打卡。遊客認為，香港薈萃中西文化，讓他們享有獨特難忘的聖誕旅遊體驗。

李家超特別指出，在大館遇見一對深圳過來感受節日氣氛的情侶，很高興聽到他們都十分喜歡香港的節日布置和燈飾，對於深圳「一簽多行」政策今個月恢復實施亦非常支持，認為能夠便利他們到港旅遊。他又得知，這對情侶即將結婚，準備在香港購置一些婚嫁用品，替他們感到非常高興，向他們送上祝福。

李家超強調，「璀璨燈飾散發香港『東方之珠』的耀眼光芒。佳節當前，香港『處處是旅遊』。」他歡迎各地旅客前來香港，感受亞洲國際都會的獨特活力和魅力。李也呼籲市民聖誕期間多留港消費，以振興香港經濟。

香港 東南亞

上一則

中法戰略對話 王毅喊話：貿易戰只會雙輸

下一則

港新財政預算案諮詢聚焦處理千億財赤 加強科技賦能

延伸閱讀

狄更斯聖誕集市在牛宮上演 沉浸式體驗英國維多利亞時期的大街小巷

狄更斯聖誕集市在牛宮上演 沉浸式體驗英國維多利亞時期的大街小巷
鑽石吧長青會聖誕新年、秋季慶生會 300人歡聚

鑽石吧長青會聖誕新年、秋季慶生會 300人歡聚
角聲聖誕嘉年華派送禮物 為新移民打氣

角聲聖誕嘉年華派送禮物 為新移民打氣
澳門迎回歸25周年 習近平將出席 廣東、澳門提高安保級別

澳門迎回歸25周年 習近平將出席 廣東、澳門提高安保級別

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58

超人氣

更多 >
封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采

封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變