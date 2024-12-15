香港工展會「一蚊鮑」吸客 內地客也來辦年貨

第58屆工展會14日在銅鑼灣維園登場，設有11大主題展區，現場人流眾多，不少商家打出各式優惠政策吸引顧客。（中通社）

由廠商會舉行的香港 工展會14日在銅鑼灣維園開鑼，開幕首日場內湧現人潮，有市民提前入場排隊搶1元（港幣，下同，約0.12美元）鮑魚福袋。深圳赴港「一簽多行」恢復實施，不少深圳遊客14日到工展會搜羅心頭好，有商戶更為「一簽多行」旅客提供優惠。參展商表示，14日丁財兩旺，相信今屆生意額可較去年增長最少一成，又預期新年假期會有更多人留港消費，對市道感到樂觀。

綜合文匯、大公報報導，工展會14日起一連24天舉行，場內有約900個攤位，約400個參展商參與。14日早上約9時半，會場各入口已有逾百人排隊，有人說13日早上已到來，排隊逾24小時，為了第一時間領取主辦方派發價值500元的免費福袋。11時開放入場，近百人的人龍「開跑」入場，有市民說目標購買湯包、日用品等，預計花費數千元。近中午，不少攤位都需要排隊，現場部分通道被人流擠得水洩不通。

署理行政長官陳茂波、中聯辦副主任尹宗華等多位嘉賓應邀擔任開幕儀式主禮嘉賓。香港中華廠商聯合會會長盧金榮致辭時表示，香港的零售市道仍有挑戰，而隨著深圳恢復「一簽多行」，加上節日氣氛，他對今年工展會充滿信心和期望，相信會繼續創出好成績。

第58屆工展會14日在銅鑼灣維園登場，設有11大主題展區，現場人流眾多，不少商家打出各式優惠政策吸引顧客。（中通社）

恢復一簽多行之後，場內出現深圳遊客。家住深圳南山的王先生表示，露天舉辦的工展會和內地年貨展覽「好不同」，亦形容展會選工展小姐的活動有「香港特色」，預備在港置辦年貨；亦有旅客赴港感受節慶氣氛，受工展會墟冚場面吸引入場，預計留港兩三日遊覽香港。有參展商表示，工展會首日已有遊客光顧，已推出直播帶貨活動，冀拓內地市場。

「安記海味」銷售經理潘永熙表示，今屆工展會開鑼日氣氛較去年更熱烈，形容「攤位四面都出現人龍」，顧客有內地旅客。他說為招攬顧客，繼續推出快閃優惠，不定時送出優惠鮑魚套裝。該公司有分部門在會場內進行直播宣傳，主要接觸內地顧客，期望進一步拓寬市場。

「廣昌隆」主售臘味，負責人楊駿軒表示，開幕首日市面情況熱烈，預計銷售額可達六位數，旅客生意占了一成。

今屆工展會設有11大主題展區，從食品飲料、糧油麵食、參茸海味、保健產品以至各式各樣的廚具用品及家電，以及環球美酒。