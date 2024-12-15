我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

香港工展會「一蚊鮑」吸客 內地客也來辦年貨

香港新聞組／香港15日電
第58屆工展會14日在銅鑼灣維園登場，設有11大主題展區，現場人流眾多，不少商家打出各式優惠政策吸引顧客。（中通社）
第58屆工展會14日在銅鑼灣維園登場，設有11大主題展區，現場人流眾多，不少商家打出各式優惠政策吸引顧客。（中通社）

由廠商會舉行的香港工展會14日在銅鑼灣維園開鑼，開幕首日場內湧現人潮，有市民提前入場排隊搶1元（港幣，下同，約0.12美元）鮑魚福袋。深圳赴港「一簽多行」恢復實施，不少深圳遊客14日到工展會搜羅心頭好，有商戶更為「一簽多行」旅客提供優惠。參展商表示，14日丁財兩旺，相信今屆生意額可較去年增長最少一成，又預期新年假期會有更多人留港消費，對市道感到樂觀。

綜合文匯、大公報報導，工展會14日起一連24天舉行，場內有約900個攤位，約400個參展商參與。14日早上約9時半，會場各入口已有逾百人排隊，有人說13日早上已到來，排隊逾24小時，為了第一時間領取主辦方派發價值500元的免費福袋。11時開放入場，近百人的人龍「開跑」入場，有市民說目標購買湯包、日用品等，預計花費數千元。近中午，不少攤位都需要排隊，現場部分通道被人流擠得水洩不通。

署理行政長官陳茂波、中聯辦副主任尹宗華等多位嘉賓應邀擔任開幕儀式主禮嘉賓。香港中華廠商聯合會會長盧金榮致辭時表示，香港的零售市道仍有挑戰，而隨著深圳恢復「一簽多行」，加上節日氣氛，他對今年工展會充滿信心和期望，相信會繼續創出好成績。

第58屆工展會14日在銅鑼灣維園登場，設有11大主題展區，現場人流眾多，不少商家...
第58屆工展會14日在銅鑼灣維園登場，設有11大主題展區，現場人流眾多，不少商家打出各式優惠政策吸引顧客。（中通社）

恢復一簽多行之後，場內出現深圳遊客。家住深圳南山的王先生表示，露天舉辦的工展會和內地年貨展覽「好不同」，亦形容展會選工展小姐的活動有「香港特色」，預備在港置辦年貨；亦有旅客赴港感受節慶氣氛，受工展會墟冚場面吸引入場，預計留港兩三日遊覽香港。有參展商表示，工展會首日已有遊客光顧，已推出直播帶貨活動，冀拓內地市場。

「安記海味」銷售經理潘永熙表示，今屆工展會開鑼日氣氛較去年更熱烈，形容「攤位四面都出現人龍」，顧客有內地旅客。他說為招攬顧客，繼續推出快閃優惠，不定時送出優惠鮑魚套裝。該公司有分部門在會場內進行直播宣傳，主要接觸內地顧客，期望進一步拓寬市場。

「廣昌隆」主售臘味，負責人楊駿軒表示，開幕首日市面情況熱烈，預計銷售額可達六位數，旅客生意占了一成。

今屆工展會設有11大主題展區，從食品飲料、糧油麵食、參茸海味、保健產品以至各式各樣的廚具用品及家電，以及環球美酒。

香港

上一則

兩國關係改善 中國1對大熊貓抵澳洲 將旅居10年

下一則

阻中獲晶片 拜登政府擬草案 找微軟、谷歌當「看門人」

延伸閱讀

走私保護物種烏龜 香港男洛杉磯認罪

走私保護物種烏龜 香港男洛杉磯認罪
香江觀察／「有壓力，未解決」 錢多錢少港陷困惑

香江觀察／「有壓力，未解決」 錢多錢少港陷困惑
千億財赤 千萬人口 局長炒魷

千億財赤 千萬人口 局長炒魷
「顧客自己倒水」港餐飲業缺4萬人 業界捱不住盼輸外勞

「顧客自己倒水」港餐飲業缺4萬人 業界捱不住盼輸外勞

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注