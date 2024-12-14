澳門迎回歸25周年 習近平將出席 廣東、澳門提高安保級別

澳門特區政府將於本月20日舉行回歸中國25周年大會，央視新聞指出，大陸國家主席習近平將於12月18日至20日赴澳門，出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區。圖為澳門金蓮花廣場的「盛世蓮花」雕塑。（新華社）

據央視新聞報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平 將於12月18日至20日赴澳門 ，出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區。

香港 明報本月2日曾報導指出，澳門特區政府將在12月20日舉行回歸中國25周年大會，澳門第六任行政長官岑浩輝與第六屆政府主要官員也將在當天宣誓就職。消息人士透露，習近平將南下澳門出席活動，並視察澳門及橫琴粵澳深度合作區。習近平曾在2019年12月出席澳門回歸中國20周年大會並發表講話。「為確保活動安全，廣東及澳門已提高安保級別。」

另，香港網路媒體《香港01》同樣提到，12月20日是澳門回歸25周年紀念日。據了解，澳門政府安排連串活動慶祝，包括重頭戲的回歸紀念日當天舉行第六屆政府就職典禮。按慣例，每逢政府換屆的回歸紀念日活動，都有中央領導人出席及主持新一屆政府的宣誓儀式，例如澳門回歸15周年及20周年時，國家主席習近平都有到澳門參加特區政府就職典禮並發表重要講話，亦會視察澳門。

報導並稱，為確保慶回歸期間的公共秩序及公共安全，澳門行政長官早已批示，本月1日起澳門全面禁槍，有關槍械及彈藥須於指定時間內繳交保安當局。押運款項所持的槍械及彈藥可於12月21日起取回，個人持槍則要在12月26日起可以取回。

此前，南方網亦指，珠海市政府和橫琴粵澳深度合作區工作辦公室11月30日發布《關於重大活動期間禁飛無人機等「低慢小」飛行物的公告》。其中提到，從12月14日零時至12月22日24時，禁止任何未經批准的單位、組織及個人在珠海市及橫琴粵澳深度合作區低空空域內飛行「低慢小」飛行物。

公告要求，各單位、組織及個人要嚴格遵守相關法律法規，主動配合民航、公安機關等部門做好「低慢小」飛行物及其擁有、使用者的登記管理工作，杜絕違規飛行。執行新聞宣傳、軍事活動等飛行任務的「低慢小」飛行物應向珠海市公安局、橫琴粵澳深度合作區公安局報備，經批准後方可飛行。

此外，香港特首李家超13日在北京向國家主席習近平述職，習近平在開場發言提到肯定李帶領港府歷史性完成基本法第23條立法，中央將全力支持李和特區政府團結帶領社會各界銳意改革。會後李家超提到有向習主席提及港府面臨財赤，可能要經過三至五年間，將財赤處理好，力爭收支平衡，又提到國安風險長期存在，但不會「好了傷疤忘了痛」，更要發展經濟。