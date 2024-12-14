香港總商會調查：44%企業看淡明年經濟 差過疫情首年

香港總商會公布調查，該會44.3%受訪成員企業看淡香港明年經濟；圖為13日香港工展會進入最後的準備階段，部分參展商今年以1元鮑魚福袋、10元紅酒吸引遊客入場。（中通社）

香港 總商會13日公布今年「商業前景問卷調查」，該會44.3%的受訪成員企業看淡明年香港經濟，較2020年新冠疫情 首年更高，悲觀情緒創近5年新高，看好的只有18.3%，另有25.1%維持不變。

綜合中央社、明報報導，商會上月12至26日進行了這項年度商業前景問卷調查，收回219份有效回覆，填寫問卷者為企業負責人或高層領導，來自專業及商業服務、進出口及批發、金融服務業，包括中小及大企業。

有31.1%的受訪公司預期來年業務有所增長，45.2%預料業務維持不變；在招聘意向方面，只有26%受訪企業計畫增聘人手，49.8%會維持人手不變，另有17.4%計畫裁員。

就未來12個月的資本投資 計畫，稱會增加在港投資的企業，整體由去年18%減至今年14.2%；大型企業更由去年31.7%減半至今年15.8%。總商會總裁楊偉添稱，企業投資意欲趨審慎，是因去年疫情復甦後企業已投資，效果未必「立竿見影」，加上環球經濟前景不太明朗，企業需觀望。

根據調查，相對於香港，受訪成員企業更看好大灣區（不包括香港）的投資；在區內有業務的受訪公司中，34%表示將在未來1年增加投資，只有5.4%受訪企業表示會減少在大灣區的投資。

受訪企業對內地其他地區的投資意向同樣強勁，其中27.5%打算增加投資，48.9%的資本投資將維持不變。商會成員看好海外地區前景，分別有38.6%和25.9%的受訪企業計畫增加對東協和中東市場的投資。

總商會主席陳瑞娟說，商會成員對內地、東協和中東的業務和投資增長保持樂觀，面對全球經濟動盪，這些地區的強勁增長有助香港企業抵銷經濟和地緣政治逆風的影響。

總商會亦公布今年經濟預測，料全年實質經濟增長2.4%，較港府預測的2.5%略低。總商會經濟師馮凱盈解釋，計算預測時看重私人消費開支，相關開支占本地生產總值三分之二到七成，接下來聖誕市道能否產生提振作用成關注。