香港特首李家超月薪 7月起加薪後逾6萬美元

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港府 全年財赤比原先估計倍升至1000億元（港幣，下同，約128.61億美元），隨即有意見批評公務員本年度仍可獲畫一加薪3%，倡議明年應凍薪或甚至減薪。原來，加薪的不止公務員，港府日前回覆行會召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀書面質詢時指，問責官員團隊薪金較去年升1.8%，是根據每年丙類消費物價指數的按年平均變動作出調整。

香港01報導，7月1日加薪後，特首李家超現時每月月薪加至46萬9495元（約6萬383美元），政務司司長、財政司司長、律政司司長的每月薪酬分別為 41萬7330 元、40萬3215 元、38萬9580 元 ; 三位副司長的每月薪酬為382萬990 元 ; 各局長每月薪酬則為37萬6405元。

行會召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀提出書面質詢，問及港府會否為主要官員增設約滿酬金，吸引及挽留優秀政治人才出任有關職位；促港府交代各層級政治委任官員過去十年的每月薪金水平。

政制及內地事務局回覆指，2024年主要官員薪金較去年升1.8%，是根據每年丙類消費物價指數的按年平均變動作出調整。三位司長加薪6880元至7380元不等，港府表示政治委任官員薪酬福利 不包括房屋津貼、旅費津貼、子女教育津貼、約滿酬金、退休 福利。港府指是根據每年丙類消費物價指數的按年平均變動，調整問責官員薪金。

現時政務司司長、財政司司長、律政司司長經調薪後，每月薪金分別為41萬7330元、40萬3215元、38萬9580元。三位副司長亦加薪6790元，每月薪金為38萬2990元。

至於15位局長及特首辦主任，每月薪金為37萬6405元；14名副局長的現金薪酬定於局長現金薪酬的65%、70% 或75%，即由24萬4665元至28萬2305元不等；19名政治助理的每月薪金則為13萬1740元。