感動香江人物 汪明荃傳承粵劇20年、93歲義工蕭婆婆獲獎

2024感動香江頒獎典禮12日在香港君悅酒店舉行，今年是第四屆，邀請社會各界提名推薦香港具正能量、感動人心的人物及團體，彰顯香港社會優良價值觀；圖為香港全才藝人汪明荃獲獎。（中通社）

由香港 大公文匯傳媒集團主辦、香港賽馬會作為全力支持機構的「2024感動香江」頒獎典禮12日在香港君悅酒店舉行。7組人物、5個團體獲獎，包括巴黎奧運 及殘奧港隊代表團、香港全才藝人汪明荃及93歲常青義工蕭亞意等。

大公、文匯報報導，感動香江評選活動於2021年首次舉辦，今屆共評選出7組「2024感動香江人物」、3個「2024感動香江團體」及2組「2024感動香江特別致敬」。7組「2024感動香江人物」分別為：粵劇傳承人、演藝及戲曲界藝人汪明荃，「陳校長免費補習天地」創辦人陳葒，常青義工蕭亞意，33個孩子的寄養媽媽龔黃螢敏，愛心寄養夫婦鄔志遠、徐亦妮，流浪動物收容中心「阿棍屋」創辦人謝婉儀，跨越語言障礙的非裔 義工Sanday Chongo Kabange。

從藝超過50年的汪明荃，自幼對戲曲抱有濃厚興趣，隨著了解的深入，她意識到粵劇不僅是一門藝術，更承載著深厚的文化傳承責任。然而，她發現粵劇在一段時間內似乎被遺忘，鮮有人問津，這份遺憾使她毅然投身粵劇的台前幕後，出任香港八和會館主席，推動戲曲保育、傳承、培育及觀眾拓展，默默耕耘逾20年，致力促進粵劇藝術發展，提升本地粵劇藝術水平，立志要將這份珍貴的文化遺產傳承下去。

汪明荃積極推動八和粵劇學院的改革，並深入校園，將粵劇文化帶入中小學和大學課堂。同時，油麻地戲院的活化利用，也成為粵劇傳承的重要陣地。這裡不僅上演逾百個劇本，還培育了近140名新人，為他們提供學習和表演機會。她近年更積極爭取演出場地，努力讓粵劇的聲音傳得更遠。

年逾九旬的蕭亞意婆婆是全場最年長得獎者，她2018年接觸到義務工作後，接受系統的義工訓練，照顧兒童、關懷婦女、長者陪伴……服務範圍廣泛。

一頭花白短髮的蕭婆婆表示，參與義工服務最大體會是「將不可能變成可能」，雖不識字曾讓她在參與服務工作時感到困難，但以豐富的生活智慧和耐心彌補這個不足，其中一次幫助數學基礎薄弱小學生的經歷尤為難忘。面對該名理解力稍遜的學生，她通過數手指、擺積木等直觀方式，歷時四個小時，終讓孩子掌握加減法，蕭婆婆亦因而感受到教育的樂趣與成就感。