「顧客自己倒水」港餐飲業缺4萬人 業界捱不住盼輸外勞

香港餐飲及酒店業近年來人手嚴重短缺，餐飲業界人士估算至少欠缺3萬至4萬人手，期望能透過輸入外勞解困。（中通社）

近年香港 餐飲及酒店業人手嚴重短缺，聖誕節、新年以及農曆新年等節日陸續到來，加上恢復深圳「一簽多行」、內地擴大居民個人遊來港城市等政策實施，香港勢必迎來大批旅客。有餐飲業界人士估算行業至少欠缺3萬至4萬人手，高峰期人手不足情況更高達五成，期望能透過輸入外勞解困。

文匯報報導，為改善情況，港府 去年9月推出「補充勞工 優化計畫」，不過業界認為政策只屬杯水車薪。CSC餐飲集團副主席、大灣區人力資源及管理人員協會主席黃浩誠指出，以他旗下的餐廳為例，主要走精緻餐飲（Fine Dining）路線，在高峰期人手短缺高達五成，餐廳其後引入機械人派餐及QR code下單後，人手需求才減緩，但仍至少有兩成的缺口。

在香港現時接近全職就業及失業率接近3%的環境下，他認為如果企業要提高工資搶人手，很多企業都會「捱不住」。

「請外勞是確保有一些重要節日，餐廳可以正常運作。」然而，業界在輸入外勞方面也處於矛盾局面。外勞入職薪酬需符合或高於本地工人的中位數，他認為目前餐飲業的薪資水平已經不低，兼職的時薪都達到50至60元（港元，下同，約7.7美元），較法定最低時薪（42.9元）高出逾16%至40%。

再者，外勞對香港工作環境及法規不熟悉，企業需要投放額外資源進行培訓。故此輸入外勞是可紓緩企業的人手緊缺問題，但亦令企業的營運成本增加。

人稱「醒哥」的香港餐飲管理協會會長楊位醒指出，現在有些餐廳嚴重缺乏人手，顧客連倒水都要自己動手，服務水準自然下降，「現在香港的出品和服務質量每況愈下，相比之下，深圳等內地城市在消費模式和質量上多姿多彩，這也是顧客流失的一個原因。」引入內地勞工，相信服務水平會有所改善。

然而，楊位醒亦指出，港府對外地勞工的配額限制較多，因為擔心影響香港的長工，所以政策推行得相對謹慎。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠則認為，香港出現這麼多「有工無人做」的情況，相信是與工資水平不合預期所致，雖然輸入外勞可以幫助企業紓緩人手短缺問題，但認為也需要在保障本地工人的權益下進行。