「香港愈來愈少戲院」MCL荷里活戲院結業 今年第7間

香港示意圖。(圖/shutterstock)

MCL荷里活戲院13日起結業，香港 電影工作者總會發言人田啟文稱，今年內再有戲院結業屬預期內。該戲院是繼嘉禾啟德戲院、銅鑼灣總統戲院、九展星影匯、Cinema City朗豪坊、MCL海怡及影藝戲院後，今年第七間結業的戲院。

翻查資料，MCL荷里活戲院前身為百老匯 ，2022年7月由MCL院線接手營運，是東九龍區內最大型戲院。

香港01記者12日到MCL荷里活戲院視察，現場只有零星市民，即使是近日大熱的電影《破·地獄》，亦甚少人購票入場。按現場的屏幕顯示，下午場次售票情況甚冷淡，只有數人購票，部分更錄得零票房。戲院內沒有貼出有關結業告示，但記者向職員查問結業消息是否屬實時，職員沒有否認，惟指經理不准他們再透露更多。

打算觀看電影的趙女士稱，從記者口中得知是該戲院最後一日營運時，大表失望，同時感到幸運，可以與戲院告別。她表示，本身大約一個月進戲院一次，認為近日電影較吸引，閒暇時間較多會多些進戲院；最近追看《破·地獄》，而12日準備看《寵物 先生》。

居住附近的楊先生亦是從記者口中得知該戲院將結束營運的消息，並感到很可惜，他早前曾在此觀看《破·地獄》，而12日打算觀看《得寵先生》，是他今年第二、三次進戲院。他表示除非是特別的電影才會進戲院觀看，「如果這間結業，愈來愈少啦……香港戲院。」但他表示日後會更加支持香港戲院。