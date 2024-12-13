我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

為何多個州房租節節升 原來是房東被教導這麼做

「香港愈來愈少戲院」MCL荷里活戲院結業 今年第7間

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

MCL荷里活戲院13日起結業，香港電影工作者總會發言人田啟文稱，今年內再有戲院結業屬預期內。該戲院是繼嘉禾啟德戲院、銅鑼灣總統戲院、九展星影匯、Cinema City朗豪坊、MCL海怡及影藝戲院後，今年第七間結業的戲院。

翻查資料，MCL荷里活戲院前身為百老匯，2022年7月由MCL院線接手營運，是東九龍區內最大型戲院。

香港01記者12日到MCL荷里活戲院視察，現場只有零星市民，即使是近日大熱的電影《破·地獄》，亦甚少人購票入場。按現場的屏幕顯示，下午場次售票情況甚冷淡，只有數人購票，部分更錄得零票房。戲院內沒有貼出有關結業告示，但記者向職員查問結業消息是否屬實時，職員沒有否認，惟指經理不准他們再透露更多。

打算觀看電影的趙女士稱，從記者口中得知是該戲院最後一日營運時，大表失望，同時感到幸運，可以與戲院告別。她表示，本身大約一個月進戲院一次，認為近日電影較吸引，閒暇時間較多會多些進戲院；最近追看《破·地獄》，而12日準備看《寵物先生》。

居住附近的楊先生亦是從記者口中得知該戲院將結束營運的消息，並感到很可惜，他早前曾在此觀看《破·地獄》，而12日打算觀看《得寵先生》，是他今年第二、三次進戲院。他表示除非是特別的電影才會進戲院觀看，「如果這間結業，愈來愈少啦……香港戲院。」但他表示日後會更加支持香港戲院。

香港 寵物 百老匯

上一則

元朗7.21案 抽政治油水…港前議員林卓廷等7人罪成

下一則

3名女網友設桃色陷阱 北京男遭灌醉後被盜17萬

延伸閱讀

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感
2024 孟家班 再創輝煌 雄霸美國五大州及香港美國國家武術選拔賽榮獲男女個人全能及團體冠軍

2024 孟家班 再創輝煌 雄霸美國五大州及香港美國國家武術選拔賽榮獲男女個人全能及團體冠軍
娛圈分手典範… 佟麗婭、陳思誠離婚3年 首度合作新電影

娛圈分手典範… 佟麗婭、陳思誠離婚3年 首度合作新電影
劉青雲、郭藹明結婚26年 親曝不生子原因：太相愛

劉青雲、郭藹明結婚26年 親曝不生子原因：太相愛

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
學者估計中國低收入人群約有9億人。（界面新聞）

中國低收入人口約有9億 6億人月入僅138美元

2024-12-10 11:39
阿塞德（左）2015年接受傅曉田採訪。（取材自X平台）

敘利亞變天／阿塞德曾接受秦剛的情婦採訪 照片被翻出

2024-12-10 10:35

超人氣

更多 >
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光