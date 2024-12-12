澳門回歸25年 2導演用電影寫情書 張藝謀打造駐場秀

澳門美高梅攜手中國大導演張藝謀傾力打造澳門全新駐場秀「澳門2049」將於12月15日美獅美高梅劇院正式公演；圖為美高梅於12月11日舉辦媒體優先專場。（中通社）

澳門 即將迎來回歸祖國25周年。中國電影股份有限公司表示，兩部反映澳門風土人情與價值底色、彰顯澳門蓬勃活力的電影作品「多想和你再見一面」與「幸運閣」，將於澳門回歸祖國25周年之際上映，在光影之間投射澳門的獨特人文，鋪陳繁榮發展的澳門時代縮影。

文匯報報導，電影「多想和你再見一面」由徐欣羨、唐家輝執導，內地男演員此沙、香港 女演員何超蓮領銜主演，電影中不僅有綿延唯美的愛情故事，同時將彰顯澳門獨特的人文風情和城市景觀，大三巴牌坊、媽祖閣、蓮溪廟、東望洋燈塔等澳門著名歷史文化遺產，以及澳氹大橋、澳門旅遊塔等當代地標建築都一一呈現，展現澳門城市繁華之下的煙火氣息、人文色彩，鋪陳出一幅生生不息的澳門時代群像。

據報導，「多想和你再見一面」導演徐欣羨不僅是土生土長的澳門人，也是澳門影業協會理事長。徐欣羨表示，「多想和你再見一面」就是一封寫給澳門的情書；也回望了澳門回歸祖國後的點滴故事。

電影「幸運閣」則以澳門一座真實地標性建築命名，講述在北京追夢的女孩回到澳門，與奶奶相依相守重獲力量和勇氣的故事，展現兩代澳門人的生活經歷。據悉，該部電影的導演黃婷婷是北京電影學院導演系第一位澳門學生。

此外，為了慶祝新中國成立75周年以及澳門回歸祖國25周年，中國導演張藝謀打造的澳門全新駐場秀 --「澳門2049」將於12月15日在澳門美高梅劇院上演，此秀攜手20個國際大師班底，結合升級舞台觀影及聲效設置，讓八個中華非遺項目結合科技，以創新面貌匯合於多元文化共存的澳門。

「澳門2049」將東方與西方的文化進行融合，張藝謀期望向世界呈現不一樣的澳門面貌。