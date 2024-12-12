港千隻熊貓雕塑開放認捐 花45美元領養當奶爸奶媽

以大熊貓為主題的「HELLO PANDAS 熊貓駕到」戶外嘉年華活動11日在香港文化中心露天廣場舉行，包括展出全港首個水上巨型熊貓裝置、互動表演、文創市集、攝影展覽等，活動免費入場。（中通社）

全球最大型熊貓展覽「PANDA GO！香港 遊」，自亮相以來持續掀起熱潮，2500隻造型獨特的「大熊貓」雕塑，上周末於星光大道 展出，吸引逾30萬人觀看，本周末將移師昂坪360展出。展覽主辦方表示，當中1000隻將透過「我要做飼養員」計畫，16日起開放民眾認養，捐出350元（港元，下同，約45美元）起，即可「領養」一隻小或大的大熊貓雕塑。

大公報報導，主辦方AllRightsReserved表示，所有捐款將不扣除成本，全數捐贈給海洋公園，用作支持大熊貓保育工作的經費。

主辦方還推出「PANDA GO！特別版」慈善拍賣 ，公眾可競投10位中外名人，包括跨界音樂人及藝術家Pharrell Williams、本地藝術家龍家昇、國際超模兼演員杜鵑等創作的大熊貓雕塑。11日起公開競投，底價由3000元起（約386美元）。

大熊貓熱潮持續，香港大熊貓家族的最新動態繼續受關注，「安安」、「可可」吸引大批遊人到訪海洋公園探訪。以大熊貓為主題的「HELLO PANDAS熊貓駕到」戶外嘉年華，11日在尖沙咀香港文化中心露天廣場開鑼，免費開放，吸引大批市民和遊客參加。

行政長官李家超在嘉年華啟動禮上視像致辭時表示，政府積極發揮大熊貓為香港帶來的活力，為香港注入新的發展動能；香港大熊貓家庭會擔當「香港旅遊大使」角色，介紹香港各處旅遊體驗，吸引世界各地旅客到訪香港，帶動全城興起大熊貓熱潮，同時推動旅遊業發展。

嘉年華會上首次在維港展出的水上巨型熊貓裝置，成為打卡熱點；遊人還可以在熊貓市集，買到四川頂流大熊貓「福寶」、「花花」的文創產品。有遊人說，希望香港舉辦更多大熊貓主題活動，打造IP吸客。主辦方預期，11日展期可吸引逾100萬人次入場，輻射的受眾高達逾千萬人。

嘉年華集吃喝玩樂於一身，現場有約10個攤位，以及多個創意大熊貓打卡裝置。會場內，10米高的水上巨型大熊貓氣模藝術裝置成為最矚目亮點，兩隻充氣大熊貓在維港海面玩「疊疊樂」，吸引遊人沿岸打卡。