澳門回歸25年 鎖定葡語系國家、東盟10國…拚世界旅遊中心

橫琴澳門新街坊小區設置的澳門政務24小時服務中心。（新華社）

12月19日是澳門 回歸祖國25周年紀念日，澳門特區候任行政長官岑浩輝表示，新一屆政府將從配合中葡論壇秘書處運作、完善中國-葡語國家經貿合作及人才信息網、進一步發揮澳門「一中心、一平台、一基地」三個通道的作用等六方面，推動中葡平台建設。

大公、文匯報報導，岑浩輝認為，可聯同文旅發展，通過中心發展帶動以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地發展，同時向葡語系國家、東盟（或稱東協）10國，以及日本、南韓 等超過10億人口推廣澳門的文旅，積極把澳門打造成為「世界旅遊休閒中心」。

「中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體」是中央支持深化澳門中葡平台作用重要舉措之一，更是「一國兩制」下澳門建設中葡平台一大體現。中葡綜合體除作為中葡論壇部長級會議舉辦場地外，亦用作中葡論壇各與會國及澳門特區政府公共部門舉辦中葡平台相關會展活動。2003年成立的中國─葡語國家經貿合作論壇通過澳門中葡平台每年開展數十項各類交流、推介和對接活動，推動中國與葡語國家經貿合作不斷深化。

岑浩輝概述了中葡平台建設的成績，他表示，中國-葡語國家經貿合作論壇中葡平台自成立以來，已經有9個葡語國家參加，是唯一一個以語言為紐帶的世界級經濟貿易發展論壇，成績有目共睹，目前中葡平台的常設秘書處運作順暢，澳門特區政府將從多個方面推動中葡論壇向深度廣度發展：包括完善好中國-葡語國家經貿合作及人才信息網、發揮好中國-葡語系國家科技交流合作中心、利用好發展好中葡金融服務平台等。

岑浩輝表示，未來也會進一步發揮澳門「一中心、一平台、一基地」三個通道的作用。在發揮中國與葡語國家商貿合作服務平台作用上，他提到，葡語系國家有超過2.5億人口、1000多萬平方公里，中國是製造業大國，也是製造業強國，澳門可以考慮發揮平台作用，協助尤其是粵港澳大灣區 內的製造業企業、家電企業、新能源企業「走出去」。

岑浩輝強調，參與粵港澳大灣區建設既是澳門融入國家發展大局中的重要一步，也是澳門的發展機遇，澳門特區政府將利用澳門的獨特優勢，尤其在聯繫葡語系國家高端人才方面，助力粵港澳大灣區國際科技創新中心的加快建設和發展。