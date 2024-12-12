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赤洲挖出30塊恐龍化石大解封 港：位置偏遠別冒險登島

香港新聞組／香港12日電
港府在赤洲發掘恐龍化石的工作完成，發掘出約30塊含恐龍骨骼化石岩石，赤洲12日解封。（視頻截圖）
港府在赤洲發掘恐龍化石的工作完成，發掘出約30塊含恐龍骨骼化石岩石，赤洲12日解封。（視頻截圖）

香港發展局11日表示，專家團隊在香港東北面島嶼赤洲挖掘恐龍骨骼化石的工作已完成，並挖掘出約30塊含恐龍骨骼化石的岩石；漁護署署長表示，12日起撤銷封閉船灣（擴建部分）郊野公園內的整個赤洲，發展局發言人強調，赤洲位置偏遠，島上沒有適合登島及遊覽的配套設施，呼籲市民不要冒險登島。

大公、文匯報報導，研究恐龍化石的本地專家表示，對於在香港挖掘出恐龍化石感到非常開心，並指化石的存在證明曾經有恐龍在香港生存，除了赤洲之外，預計鴨洲、大埔八仙嶺等地亦有機會挖出恐龍化石，相信特區政府會派出專家團隊繼續研究、挖掘，遲早會找出其他恐龍化石。

發展局發言人表示，發展局古蹟辦人員在中國科學院古脊椎所專家的指導和協助，以及漁護署的支援下，發掘出約30塊含恐龍骨骼化石的岩石，當中所含的恐龍化石實際數量須待清修工作完成後才能確定。古脊椎所專家及香港古生物學家詳細檢查化石發現地點，確定所有外露化石已移走後，團隊在赤洲發掘恐龍骨骼化石的工作已完成。

古蹟辦與漁護署將聯同古脊椎所，以及香港、內地和其他地方的專家及研究機構合作，繼續推展恐龍化石清修及相關研究，鑑定赤洲恐龍的種類，以及探索香港遠古時期的古生態面貌。

恐龍專家、中大生命科學學院助理教授文嘉棋表示，在赤洲發現、挖掘的恐龍化石，是證明了香港範圍內曾經有恐龍生存、生活過。除了赤洲，文嘉棋亦介紹指，香港東北方向的鴨洲，與赤洲有差不多的岩石層，而大埔八仙嶺、西貢西郊野公園的荔枝莊，都有適宜保存化石的石層，範圍亦不大，相信挖出赤洲的恐龍化石後，政府會派出專家在上述有可能挖出其他化石的地方做研究及挖掘，「我相信遲早會找到其他恐龍化石。」

發展局11日並指出，位於香港文物探知館庭院的臨時工作室定於12月20日開放，屆時古蹟辦會安排市民現場觀看化石清修工作，有關安排的詳情稍後在古蹟辦網頁公布。

今年10月底，發展局公布在赤洲發掘到恐龍化石，屬香港首次發現恐龍化石，經相關人員在6月至8月實地考察採集及分析，確認樣本為大型年長恐龍骨骼化石，估計屬白堊紀時期、距今約1億4500萬年至6600萬年前。

恐龍 香港 古蹟

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