香港科大推每周一天遠距工作 吸引傑出人才

香港示意圖。(圖：shutterstock)

新冠疫情 讓遠距工作模式普及，香港 科技大學10日公布，校方由10月起推出每周彈性遠距工作日和特別假期，平衡員工的工作與生活，成為第一所建立彈性工作政策的港府 資助大學。科大副校長（行政）譚嘉因表示，相信新措施有助員工持續進步，期望提高員工生產力及留住頂尖人才的願景。

綜合明報、香港01報導，科大表示，自新冠疫情後，由於遠距工作逐漸普及，校方率先制定彈性工作地點政策，並成為第一所建立彈性工作政策的港府資助大學，作為吸引和挽留傑出人才策略中的一環。自今年10月起，科大員工可依據其工作性質，選擇每周一天遠距工作。

校方表示，認識到日新月異的科技對現代工作環境的影響，因此彈性工作地點正式制定政策，成為第一所建立彈性工作政策的港府資助大學，科大副校長（行政）譚嘉因相信，遠距工作的安排能平衡員工的工作與家庭崗位責任，藉此提高生產力及留住人才。

另外，為鼓勵員工參與更多社區活動，科大前年底起每年提供4天特別假期，鼓勵員工參與更多與健康、多元、平等機會或社會服務相關的社區活動；教職員可自行組隊或參與大學認可的義務工作。自前年11月實施以來，已有逾170名員工透過特別假期參與各種義工服務，涵蓋探訪長者及海灘清潔等。

科大並計畫推出植樹和廚餘回收等活動，促進可持續發展及推動大學淨零排放計畫。