江旻憓、梅西 港Google年度熱搜王 體育是關鍵話題
Google香港2024年度搜尋榜出爐，受惠今夏巴黎奧運全城關注，三大獎牌得主江旻憓、張家朗及何詩蓓就包攬「熱搜本地話題人物」三甲；2月「梅西」訪港進行表演賽，卻因未上場引發軒然大波，成了今年「熱搜本地頭條」首位，「梅西」同時位列「熱搜環球話題人物」第一位；至於「熱搜關鍵字」前十名中有4個都與體育有關。
綜合香媒體報導，Google搜尋趨勢彙整過去一年搜尋量飆升得最高的關鍵字，透過數據反映2024年香港人關心的話題，當中香港運動員繼續在國際體壇發光發亮，為香港在巴黎奧運贏得首面金牌的「江旻憓」不但膺年度熱搜關鍵字第五位，也成為熱搜本地話題人物及熱搜本地運動員之首。另外兩位奧運獎牌得主──「張家朗」及「何詩蓓」分別占據兩榜單上的第二及第三位。
年度熱搜本地話題人物，還有被眾多網民質疑貪錢的「何太」排第八，捲入港大校政風波的港大校委會主席王沛詩排第十。
Google並設「熱搜用語意思」排名，反映今年在香港Google搜尋上，前十名有四個與體育有關，搜尋量飆升得最高的關鍵字，前三名依次為「美國大選」、香港電影「九龍城寨之圍城」及足球盛事「歐國盃」。
今年2月「梅西」赴港進行表演賽引發軒然大波，成為今年熱搜本地頭條第一名。港府政策方面有「垃圾徵費」，涉及食安風波，並被踢爆原料白腐乳從內地購入的百年字號「廖孖記」排第五；9月突然宣布「暫時全線結業」的「舒適堡」排第七。
港人也留意環球政局，「美國大選」同時膺熱搜關鍵字及熱搜環球頭條第一位；鄰近地區發生的天災踞熱搜環球頭條四個席位。港人當然也緊貼環球潮流，歌舞「APT.」及「科目三」雙雙上榜。
本年度「熱搜用語意思」十之有六都是Z世代掛在嘴邊的詞彙：「SLDPK」居首，「打羽毛球」等方法壓抑性衝動，在今年8月引起熱話，令「打羽毛球」被推上第二、「APT」、「Demure」、「M3」、「I人」都入列。
AI（人工智能）成為生活一部分，今年熱搜科技話題十居其六為GenAI工具。由於香港用戶不能直接用ChatGPT，而要透過「Poe」使用，使之成為榜首。排第二、在7月曾經故障的「CrowdStrike」，則同時登上熱搜本地頭條、熱搜環球頭條及熱搜科技話題。一代網民回憶「ICQ」亦排科技話題第十。
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