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江旻憓、梅西 港Google年度熱搜王 體育是關鍵話題

香港新聞組／香港11日電
Google香港2024年度搜尋榜出爐，為香港在巴黎奧運贏得首面金牌的江旻憓成為熱搜本地話題人物及熱搜本地運動員之首；「梅西」訪港表演賽引發軒然大波成今年「熱搜本地頭條」首位。圖為江旻憓。（中通社資料照片）
Google香港2024年度搜尋榜出爐，為香港在巴黎奧運贏得首面金牌的江旻憓成為熱搜本地話題人物及熱搜本地運動員之首；「梅西」訪港表演賽引發軒然大波成今年「熱搜本地頭條」首位。圖為江旻憓。（中通社資料照片）

Google香港2024年度搜尋榜出爐，受惠今夏巴黎奧運全城關注，三大獎牌得主江旻憓、張家朗及何詩蓓就包攬「熱搜本地話題人物」三甲；2月「梅西」訪港進行表演賽，卻因未上場引發軒然大波，成了今年「熱搜本地頭條」首位，「梅西」同時位列「熱搜環球話題人物」第一位；至於「熱搜關鍵字」前十名中有4個都與體育有關。

Google香港2024年度搜尋榜出爐，為香港在巴黎奧運贏得首面金牌的江旻憓成為...
Google香港2024年度搜尋榜出爐，為香港在巴黎奧運贏得首面金牌的江旻憓成為熱搜本地話題人物及熱搜本地運動員之首；「梅西」訪港表演賽引發軒然大波成今年「熱搜本地頭條」首位。圖為梅西。（中新社資料照片）

綜合香媒體報導，Google搜尋趨勢彙整過去一年搜尋量飆升得最高的關鍵字，透過數據反映2024年香港人關心的話題，當中香港運動員繼續在國際體壇發光發亮，為香港在巴黎奧運贏得首面金牌的「江旻憓」不但膺年度熱搜關鍵字第五位，也成為熱搜本地話題人物及熱搜本地運動員之首。另外兩位奧運獎牌得主──「張家朗」及「何詩蓓」分別占據兩榜單上的第二及第三位。

年度熱搜本地話題人物，還有被眾多網民質疑貪錢的「何太」排第八，捲入港大校政風波的港大校委會主席王沛詩排第十。

Google並設「熱搜用語意思」排名，反映今年在香港Google搜尋上，前十名有四個與體育有關，搜尋量飆升得最高的關鍵字，前三名依次為「美國大選」、香港電影「九龍城寨之圍城」及足球盛事「歐國盃」。

今年2月「梅西」赴港進行表演賽引發軒然大波，成為今年熱搜本地頭條第一名。港府政策方面有「垃圾徵費」，涉及食安風波，並被踢爆原料白腐乳從內地購入的百年字號「廖孖記」排第五；9月突然宣布「暫時全線結業」的「舒適堡」排第七。

港人也留意環球政局，「美國大選」同時膺熱搜關鍵字及熱搜環球頭條第一位；鄰近地區發生的天災踞熱搜環球頭條四個席位。港人當然也緊貼環球潮流，歌舞「APT.」及「科目三」雙雙上榜。

本年度「熱搜用語意思」十之有六都是Z世代掛在嘴邊的詞彙：「SLDPK」居首，「打羽毛球」等方法壓抑性衝動，在今年8月引起熱話，令「打羽毛球」被推上第二、「APT」、「Demure」、「M3」、「I人」都入列。

AI（人工智能）成為生活一部分，今年熱搜科技話題十居其六為GenAI工具。由於香港用戶不能直接用ChatGPT，而要透過「Poe」使用，使之成為榜首。排第二、在7月曾經故障的「CrowdStrike」，則同時登上熱搜本地頭條、熱搜環球頭條及熱搜科技話題。一代網民回憶「ICQ」亦排科技話題第十。

香港 巴黎奧運 Google

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