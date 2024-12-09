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南京女學生花大錢升讀港大 因美國假學歷遭退學

「人類屠宰場」囚逾10萬人 敘利亞恐怖地下牢房似迷宮

陸生花近10萬元升讀香港大學 因美國假學歷遭退學

中央社香港10日電
圖為香港大學。示意圖，非新聞當事者。 (中新社)
圖為香港大學。示意圖，非新聞當事者。 (中新社)

中國南京市一名女學生近日被揭露花了70萬元（人民幣，下同，約9.7萬美元）成功報讀香港大學，卻因假學歷而遭校方要求退學；她的母親承認有此事，並聲稱是仲介公司「私下偽造資料」。

綜合各方報導，南京李女士近日向當地媒體表示，她的女兒於去年9月如願入讀港大，但今年10月突然接到港大通知，指其申請文學士課程時提供了偽造的美國高中學歷成績等，要求她退學。

李女士表示，她是於2022年初向南京某留學仲介付款70萬元，委託幫忙女兒提出報讀港大申請，當年底女兒收到港大文學士課程錄取。

她聲稱，在申請過程中，仲介「私下」為女兒偽造美國高中的身分和IB（國際文憑，International Baccalaureate，簡稱IB）成績，自己並「不知情」。

她說，如果女兒不符合港大的入學條件，相關機構應提前告知，而不是「私下偽造資料」，並指女兒當時的大學入學考試成績本來可以上重點大學，如今因退學而受到嚴重打擊。

香港多所大學今年中起陸續發現有中國學生以假學歷報讀，其中以港大人數最多，警方已介入調查；早前已有一名女學生因為假學歷而被判刑，在扣減拘留日期後遭遣返中國。

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