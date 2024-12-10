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戴德梁行料香港樓價Q4漲1% 明年看升5%

香港新聞組／香港10日電
戴德梁行展望香港樓市，指若減息步伐持續，明年首季有望小陽春重臨，全年樓價看升5%。（中通社）
戴德梁行展望香港樓市，指若減息步伐持續，明年首季有望小陽春重臨，全年樓價看升5%。（中通社）

受惠香港銀行9月開始減息及10月施政報告全面放寬按揭，住宅氣氛明顯回暖，戴德梁行料第四季住宅買賣可達1.58萬宗，按季大幅急升54%，樓價則按季微漲1%。展望明年，若減息步伐持續，明年首季有望小陽春重臨，全年樓價看升5%。

大公報報導，戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指，一、二手住宅買賣登記於11月錄6298宗，按月升34%，第四季料共1.58萬宗，全年有5.38萬宗，較2023年增加25%。若息率持續向下，經濟企穩，加上外來人才帶動住屋需求，料明年住宅買賣可達5.6萬至5.8萬宗，按年升5%至8%。

樓價方面，戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明表示，該行追蹤的中小型住宅單位售價指數，截至12月初錄得約1%的按季升幅，以上車屋苑表現較優，沙田第一城呎價按季反彈逾一成，鰂魚涌太古城及薄扶林貝沙灣較「慢熱」，樓價分別按季微升0.7%及0.5%，整體樓價今年跌幅收窄至6.8%。該行相信，若中價樓租金回報升至3.5厘，樓價有望見底，配合減息利好因素，料農曆新年後小陽春重現，明年樓價看升5%，不排除上半年已達標。

商鋪方面，港府積極推動盛事經濟，訪港旅客持續增長，吸引各類品牌落戶核心區。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，第四季市場上繼續錄得本地和內地品牌的租賃活動，核心區整體一線街鋪空置率回落至7.6%，其中銅鑼灣繼2019年第三季以來、事隔逾5年重現0%空置率，反映品牌紛紛趁租金回調而落戶傳統遊客區。中環、尖沙咀和旺角空置率則按季保持平穩，分別維持在8.6%、9.4%和8.4%水平。

租金方面，旺角、尖沙咀、中環及銅鑼灣一線街鋪租金於第四季續升0.6%至1.3%，今年累漲3%至7%，以中環和尖沙咀的6.7%較為顯著。

蕭亮輝說，中央一系列刺激經濟和消費的措施會持續惠及香港零售業，預期明年首季零售業總銷售貨額按年回升3%至5%，全年各核心區一線街鋪租金有望錄得3%至5%增長。

租金 香港 零售業

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