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北京預告貨幣寬鬆 港股黑翻紅 重返2萬大關

香港新聞組／香港10日電
港股9日尾盤急拉，由黑翻紅大漲548點，收盤站上2萬點大關，大市成交增至逾2065億港元。（中新社）
港股9日尾盤急拉，由黑翻紅大漲548點，收盤站上2萬點大關，大市成交增至逾2065億港元。（中新社）

中共中央政治局9日召開會議，分析研究明年經濟工作，明確提出2025年包括要實施更加適度寬鬆的貨幣政策，更大力刺激經濟，加強超常規逆周期調節，穩住房市股市，打好政策「組合拳」。政治局點名要提高投資效益及穩住股市消息一出，港股9日尾盤急拉，由黑翻紅大漲548點或2.76%，收盤站上2萬點大關，來到20414點，創近月新高，成交增至逾2065億元（港幣，下同，約265.6億美元）。

文匯報報導，9日晚港股夜期繼續向上，飆漲709點，收報2萬1359點。市場人士預期，內地後續刺激政策的力度與規模將較市場預期的更大，相信可進一步提振信心及對市場帶來更大支持。

中共中央政治局會議成為9日全球市場焦點。新華社刊發的會議通稿顯示，會議明確提出2025年包括要「實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」、「加強超常規逆周期調節」、「穩住樓市股市」、「大力提振消費」，分析指會議通稿字裡行間都透露出明年宏觀政策將進一步寬鬆的信號。

消息大為提振了9日的港股表現，大市在成交急增下造好，其中，中資金融股、內房股、汽車、家電等內需股漲幅明顯。憧憬內地穩樓市政策，多隻內房股尾市暴升。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，「穩住樓市股市」有助於暢通內循環，增強復甦預期，促進消費和內需復甦。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，政治局會議提出的措施，對香港有兩方面的提振：一是擴大內需，勢必會讓內地居民多消費、敢消費，這對香港的旅遊、零售等有較大刺激。二是穩外貿、穩外資，作為國際金融中心，香港無論是吸引外資，還是擴大對外貿易，作為橋梁的角色，都會有所收益。

他續指，在有關會議召開後，市場已即時有所回應。港股受此利好消息刺激，即時重上2萬點以上收市，創近1個月收市新高。他認為，會議釋放的信息利好涉及多個領域，自然也將大大提升港股的活力，再次提振投資者對股市的信心。

第一上海首席策略分析師葉尚志也指，港股近期已從反覆趨穩、進階至進一步回好的運行狀態，在市場對內地政策憧憬預期出現升溫的情況下，估計短期後市仍有進一步試高空間機會，穩好的市場狀態格局將可繼續保持。

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