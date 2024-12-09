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聖誕節、大熊貓帶動…港「一簽多行」首周末內地客增3成

香港新聞組／香港9日電
第三對中央贈港大熊貓「安安」、「可可」8日在香港海洋公園正式與公眾見面，圖為遊客爭相與大熊貓合影。 （新華社）
第三對中央贈港大熊貓「安安」、「可可」8日在香港海洋公園正式與公眾見面，圖為遊客爭相與大熊貓合影。 （新華社）

香港「一簽多行」實施後迎來首個周末，大批深圳市民經深圳口岸赴港休閒遊，隨著聖誕節臨近和香港的大熊貓熱潮，吸引很多深圳市民赴港購物、體驗節日氛圍和看熊貓；文化體育及旅遊局局長羅淑佩8日表示，7日錄得14.5萬內地旅客訪港，較上月日均數字多28.5%，相信是恢復深圳「一簽多行」安排帶來的新機遇。

大公報報導，8日早上9時左右，福田口岸已經熙熙攘攘，一位口岸工作人員表示：「為了應對『一簽多行』政策帶來的客流高峰，我們提前做好了充分準備，增加了人手和設備，確保市民能夠快速通關。」

在口岸聯檢大樓內的外幣兌換窗口，一位姓李的女士正在兌換港幣，她表示，平日工作繁忙很少有時間去香港。這次「一簽多行」政策實施後，她決定趁周末去體驗一下香港的聖誕氛圍。「聽同事說香港的聖誕氛圍很濃厚，裝置也漂亮，更主要的是化妝品在聖誕期間會促銷打折。」

據報導，隨著香港大熊貓的知名度和吸引力不斷上升，深圳市民對前往香港觀看大熊貓的熱情也日益高漲。不少深圳市民為了親眼目睹大熊貓的風采，紛紛提前做好準備，計畫近期前往香港。「我是通過網絡了解到2500隻大熊貓雕塑展覽，特別想去看一看，今天早上還在看『安安』、『可可』的直播畫面，覺得特別可愛。」深圳市民胡小姐表示，打算先去看「PANDA GO！香港遊」展覽，先做好攻略，再與朋友一起去海洋公園看大熊貓。

此外，中央贈港大熊貓「安安」、「可可」8日在海洋公園與公眾首度見面，開園前半小時，已有大批市民在園外排隊等候入場，有粉絲提前兩小時出門；有粉絲帶著多隻大熊貓公仔入場，亦有人佩戴大熊貓頭飾、耳環等飾品。

報導稱，為控制人流，海洋公園派發「時間卡」，每15分鐘安排約150人入場。第一批見到「安安」、「可可」的市民直呼大熊貓可愛；有外國遊客認為，大熊貓能吸引更多海外遊客來港。

據悉，四川奇珍館正午時分已派籌到接近下午4時。「安安」與公眾見面時，專注進食由冰和竹葉組成的特色食品；「可可」就向市民表演爬樹技巧，不時爬到木椅處休息。遊人為他們憨態可掬的樣子大呼可愛，亦有市民旅客期望與牠們互動。

另一方面，海洋公園從8日起，每日安排數場直播，公眾可於網上觀賞「安安」、「可可」的動態。

臨近聖誕節，香港不少商圈為迎接聖誕節已開始布置一新，吸引內地客湧入體驗節日氣氛。...
臨近聖誕節，香港不少商圈為迎接聖誕節已開始布置一新，吸引內地客湧入體驗節日氣氛。（中通社）

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