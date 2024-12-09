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香港珊瑚白化加劇 13地點按年倍增

香港新聞組／香港9日電
果洲群島鹿角珊瑚。（港府新聞處圖片）
果洲群島鹿角珊瑚。（港府新聞處圖片）

香港漁護署8日公布「香港珊瑚礁普查2024」結果，在包括東平洲、赤洲、海下灣、橋嘴洲等13個地點，錄得珊瑚白化，較2023年多一倍，今年夏季珊瑚色彩指數也較去年稍遜色；漁護署稱，隨著上月起海水溫度下降，大部分白化的珊瑚已陸續開始恢復健康。

明報報導，為期5個月的「香港珊瑚礁普查2024」6月展開，普查範圍廣闊，涵蓋多個具重要生態價值的地點。33個普查地點中，9個位於海岸公園，包括海下灣海岸公園、印洲塘海岸公園及東平洲海岸公園。

據報導，漁護署普查也證實今年夏季珊瑚白化情况惡化，呈白化現象地點13個， 包括東平洲的亞媽灣和王爺角、 吉澳的雞公頭和頭墩、娥眉洲烏排、娥眉洲南、往灣洲東灣、赤洲、海下灣磨洲、大蛇灣、大網仔、橋嘴洲南及橋嘴洲東。該署稱可能因本年夏季水溫上升所致，隨後的監測發現大部分地點的珊瑚群落已逐漸恢復健康。

此外，今年珊瑚色素平均健康指數為3.95，略低於去年的4.28，但仍高於一般平均值3，漁護署認為這顯示整體珊瑚健康大致良好。珊瑚顏色愈深，表示健康愈佳，最深色數值為6。

這次普查亦錄得20個指定指標物種 ，其中眉魚、蝴蝶魚、石斑、海參、海膽及寶貝螺最常見於普查地點。

赤洲短腕岩蝦。（港府新聞處圖片）
赤洲短腕岩蝦。（港府新聞處圖片）

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