Google地圖定位失準 「捉精靈」首臨香江 九龍變港島

香港示意圖。(圖：shutterstock)

結合擴增實境（AR）及地圖定位技術、讓玩家「捉精靈」的「Pokémon GO City Safari」昨起一連兩日在香港 首次舉行，多名玩家反映在遊戲內未能準確定位。除了遊戲玩家受影響，亦有其他使用Google 地圖的市民及駕駛者反映昨日地圖定位出錯，例如身在九龍卻定位香港島。

明報報導，「Pokémon GO City Safari」於昨日與今日早上10時至傍晚6時舉行，不少身處尖沙咀文化中心外的玩家昨稱被定位至中環海濱一帶；到中午12時許，部分玩家稱尖沙咀大部分定位恢復正常。

據報導，活動主辦方Niantic發言人表示，有收到用家反映遊戲的地圖定位不準確，為保用家享受遊戲，昨將活動延長三小時至晚上9時結束。至於事故成因，發言人指地圖定位功能由第三方的Google地圖提供，因此未能確認。Google香港表示正調查事件。

除上述遊戲，亦有其他市民近兩日使用Google地圖時發現定位不準。旺角居民麥先生表示，妻子昨天凌晨零時許在家中玩一款需用定位的手機遊戲時，程式內GPS定位「飄浮不定」，一度顯示她在堅尼地城、甚至「海中心」，至凌晨2時許恢復正常。

報導稱，Facebook群組「西環變幻時」有網民提到近兩日「維港兩岸」的「GPS定位不準」；有網民回應稱前日在油麻地，但定位顯示在中環碼頭，重啟地圖程式後恢復正常。另有駕駛人士稱，昨在尖沙咀，地圖定位卻顯示在中環。

報導指出，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，地圖定位功能一般由GPS信號及電訊商信號合併互補，GPS信號要連接到至少三顆衛星，在維港兩岸應問題不大；電訊商則靠二至三個基站提供定位。方表示，定位出現偏差原因可包括太陽風暴影響，又或有人為干擾，他舉例俄羅斯在俄烏戰爭爆發後，曾多次干擾GPS信號。方保僑認為Google系統有問題、而非GPS信號有問題的機率較微，倘發生應不止局限在香港某地，而是全球各地。

天文台稱，綜合國家空間天氣監測預警中心及美國太空 天氣預報中心資料，7日電離層天氣整體平靜。