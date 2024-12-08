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走私10公斤K他命 台男入境香港被捕 還押明年3月再審

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

40歲持台灣護照的唐姓男髮型師4日自法國巴黎入境香港機場被捕，他的行李內被查獲10公斤氯胺酮（K他命），被控一項危險藥物的販運罪。7日出庭聆訊後，法官裁定他還押至明年3月3日再審。

據港媒報導，40歲持台灣護照的男髮型師5日涉嫌從法國巴黎偷運市值約港幣480萬元（約61.7萬美元）的疑似氯胺酮到香港，海關人員在其託運行李內檢獲該批偽裝成蛋白粉的疑似毒品

唐姓男髮型師被控一項危險藥物的販運罪，案件7日早上在西九龍裁判法院提堂，被告暫時不須答辯。裁判官余俊翔應控方申請，將案押後至明年3月3日再訊，以待化驗毒品。辯方沒保釋申請。余俊翔下令被告還押，交由懲教署看管。

據報導，被告胡姓男子持台灣護照，報稱髮型師，被控於2024年12月5日，在香港國際機場一號客運大樓海關入境大堂B行李檢查櫃台S6非法販運危險藥物，即10公斤氯胺酮。

據了解，販運危險藥物在香港是一項嚴重罪行，包括將危險藥物從香港進口或出口，在香港製造、獲取或供應危險藥物，將有危險藥物以作販運。一經定罪，按罪刑輕重，除了會被判處罰款，最嚴重者還可能面臨終身監禁。

香港 護照 毒品

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