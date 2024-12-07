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危險空氣針玩具 疑流入香港校園 海關將加強巡查

香港新聞組／香港7日電
將針筒刺入軟膠公仔注入空氣，令其身體鼓脹起氣泡。 (視頻截圖)
將針筒刺入軟膠公仔注入空氣，令其身體鼓脹起氣泡。 (視頻截圖)

繼早前具殺傷力危險的「蘿蔔刀」玩具，近日有社交平台家教群組流傳一段短片，顯示有人用針筒向一個軟膠迷你嬰兒公仔注入空氣，令其身體鼓脹出現氣泡，更留言稱這款危險玩具已流入香港校園。

文匯報報導，由於針頭尖銳與真針筒無異，擔心學生不慎將空針刺入身體恐會致命，有學校已發出通告，提醒師生及家長注意。

據了解，該款涉及針筒的危險新興玩具，組件包括一支針筒及一個啫喱（果凍）質地的軟膠嬰兒公仔，玩法是將針筒刺入公仔注射空氣，令公仔身體鼓脹起氣泡，標榜可以減壓，香港有店舖及網上均有出售，售價只需數港元。

據報導，這款玩具所附有的針頭工具令家長擔心安全性問題。近日有家長留言指，該玩具非常危險，更發現有小朋友帶回學校，已即時去信通知校長。英華小學校長陳美娟昨日在接受傳媒查詢時表示，「必須要正視，實在太危險，所以（學校）會出通告，包括之前太空油事件，現時坊間太多陷阱，要小朋友留意，看似便宜又輕易購入，（學生）要有分辨能力。」

有醫生表示，小量空氣注入血管已有致命風險，當氣泡進入肺靜脈可以完全堵塞，「0.5毫升空氣已可以心臟停頓。」由於小童很容易模仿成人甚至醫護人員玩耍，對自己或玩伴也非常危險。雖然要對準血管注入空氣難度很高，但不能夠排除小童玩耍時會有這個風險。

海關表示，在接獲舉報後，已即日巡查多區玩具零售店，暫時未發現有關玩具，但提醒商戶如果有出售，應該立即將那款玩具下架。海關會加強店舖及網上巡查，又重申任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，一經定罪，最高判監一年及罰款10萬港元（約1.28萬美元），再次定罪可判監2年及罰款50萬港元（約6.42萬美元）。

香港 太空

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