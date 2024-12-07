我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「賭輸了」 陳文茜肺腺癌復發：願老天給體力完成未竟之事

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

「霓虹光管製作」納入非遺清單 但香港已拆除九成

香港新聞組／香港7日電
霓虹招牌曾是香港鬧市一道風景，不少已被拆除。圖為油麻地冠南華霓虹招牌最後一夜。（中新社資料照片）
霓虹招牌曾是香港鬧市一道風景，不少已被拆除。圖為油麻地冠南華霓虹招牌最後一夜。（中新社資料照片）

康文署昨日公布更新香港「非物質文化遺產清單」及「非物質文化遺產代表作名錄」，「霓虹光管製作及造型技藝」獲納入清單。霓虹燈製作師傅表示，政府早年以安全為由，令近九成霓虹燈招牌已遭拆卸，對現時把技藝納入清單感矛盾。他明白政府有安全考量，但建議放寬霓虹燈規管。

中通社報導，康文署公布，將四個非物質文化遺產項目，包括點燈、大埔端午遊夜龍、盂蘭勝會、廣彩製作技藝，納入香港非物質文化遺產代表作名錄。納入後，名錄上的項目總數增至24項；增補的4個非遺代表作名錄項目，均已被列入非遺清單中。

盂蘭勝會是香港多區及族群的重要節慶活動，由宗教團體、社區組織主辦的法會聘請佛、道儀式專家進行科儀，以祭祀祖先、向無祀孤魂分衣施食、酬謝神明庇佑。廣彩製作技藝屬於傳統手工藝，「廣彩」是「廣州彩繪瓷器」的簡稱，即在已上釉的素白瓷胎加上彩繪，再進行低溫燒製，技藝可追溯至清初。

點燈是宗族的重要傳統，在農曆正月期間進行，以告知祖先、神祇及族中成員有男丁出生；大埔端午遊夜龍有維繫社區的功能，端午節期間，大埔元洲仔石氏宗親及鍾氏穎川堂成員，每年分別安排龍舟在大埔三門仔對開海面舉辦遊夜龍活動，祈求神恩庇佑和水陸平安。

此外，香港非物質文化遺產清單亦將增補34個項目，將非遺清單上的項目由480個增至507個。增補項目包括圍頭歌、天地父母誕/天公誕/天公玉皇大帝誕/玉皇寶誕、傳統執骨（起金/起骨/遷骨）習俗、觀音開庫、珠算技術、坐月薑醋、甘和茶/盒仔茶、豆品製作技藝、傳統蝦子麵製作技藝、花帶編織技藝（日常用品）、浸籠捕魚法、潮州工夫茶藝、毛筆製作技藝、霓虹光管製作及造型技藝、傳統碑石雕刻技藝及潮州食品製作技藝等。

明報報導，專注霓虹燈保育的非牟利團體「霓虹交滙」的總經理陳倩雯認為，霓虹燈能納入清單實屬可喜，獲官方承認等同肯定這門技藝價值，地位提升。她對霓虹招牌因各種原因從街上消失感可惜，但相信「有危便有機」，近年這門技藝逐漸獲各方注視，而文藝保育或推廣是需要持續及實質支持，才有轉變。她建議相關部門與業界會面了解現况，商討可行的保育計畫及指施。

霓虹燈製作師傅胡智楷提到，當局以避免市民觸碰高壓電流為由，在政府場地展出霓虹燈以膠板圍封，他建議以圍欄取代；因膠板圍封令成本增加，而且膠板令拍攝會反光，不利民間推廣。

盂蘭勝會是香港多區及族群的重要節慶活動，納入香港非物質文化遺產代表作名錄。（中新...
盂蘭勝會是香港多區及族群的重要節慶活動，納入香港非物質文化遺產代表作名錄。（中新社資料照片）

香港 端午節 低溫

上一則

彩虹邨重建 首期清拆涉1970住戶 目標2029年4月清空

下一則

學童問：如何學飛行 小米音箱：去高樓練習縱身一躍

延伸閱讀

借鏡新加坡 慎思資產中心利弊

借鏡新加坡 慎思資產中心利弊
又少個回憶…香港章魚燒始祖「日船」 預告明年3月熄燈

又少個回憶…香港章魚燒始祖「日船」 預告明年3月熄燈
梁朝偉再拿博士 監製新片驚吐：不會有劉嘉玲…

梁朝偉再拿博士 監製新片驚吐：不會有劉嘉玲…
才被嗆滾出香港…勝利現身澳門夜店 一句「來抓我」疑挑釁向佐

才被嗆滾出香港…勝利現身澳門夜店 一句「來抓我」疑挑釁向佐

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53
薄瓜瓜婚宴出現黑傘組成人牆擋鏡頭。(記者黃義書／攝影)

薄瓜瓜台灣婚禮談到父母 稱薄熙來、谷開來「為大局犧牲」

2024-11-30 03:30

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控