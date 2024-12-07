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香江觀察／美裝置藝術「紅球」進港 老店「鴻運」熄燈

香港特派員 李春
由美國藝術家Kurt Perschke創作的「紅球計畫」，6日至15日在香港10個不同地點巡展，圖為「紅球」的作者Kurt Perschke（中）與自己的作品合照。（中通社）
由美國藝術家Kurt Perschke創作的「紅球計畫」，6日至15日在香港10個不同地點巡展，圖為「紅球」的作者Kurt Perschke（中）與自己的作品合照。（中通社）

一個巨大紅球，出現在香港維多利亞港灣碼頭上，看上去與那維港景色不大協調，卻立即被人總結出「反差之美」。首日前來圍觀「紅球」的，以日漸增多的內地客為多，其中有人說這跟以前的「大黃鴨」一樣，進內地不易，所以專門跑到香港來看。

「紅球」是有點名氣的美國街頭藝術裝置，今次首度訪港，將一連十日於港九多個地點輪流快閃展出。首個地點在港島中環的十號碼頭，倚著碼頭上靠海的欄杆，前去打卡的人，拍下的正是以維港海景為背景的大球。其在香港的終點站是登上山頂獅子亭，那又是香港山海一景，難怪有人說正是因其與香港城景的強烈反差，才更有吸引力。

「紅球計畫」自2001年開始在世界各地巡展，今次到香港是第48站。設計「紅球」的美國藝術家Kurt Perschke稱，「紅球計畫」提供讓公眾重新探索獨特建築美學及背後歷史的機會，希望透過讓本地觀眾、藝術家及旅客與「紅球」互動，觀眾能以嶄新的視角看待生活的地點，為生活增添新鮮感。

另一種反差，是就在「紅球」在維港海傍坐下之時，香港食肆結業潮中，又一老店宣布選在聖誕節熄燈。這間「鴻運冰廳餅店」，其糕餅蛋撻味道平平，名聲大的主要原因在好多港片都以之取景，聽電影名字就知道那取下的景色，如「黑社會以和為貴」、「臨時劫案」等，都有道上男女在內「講數」序類場景。

「鴻運冰廳餅店」除了店老，還是存活不多的閣樓茶餐廳，其懷舊裝修，以後難見了。這間店去年曾有火警，重新整修後開了大半年，店員說經濟太差，老闆終於無心打理了。

「紅球」到維港，「鴻運」要熄燈，香港俗話說是「一雞死一雞鳴」，內地諺語好聽點是「三十年河東三十年河西」，風水輪轉，老的要去，新的要來。就好像香港人的概念正在大變。

港官說，各項人才入境計畫共收到約42萬宗申請，已批出約26萬宗，已有約17萬5000人攜同家人到港。如全批又全都攜家人到香港，計去約百萬人，人之變，何況風物。

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