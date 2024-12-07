大熊貓12/8見客 掀熱潮萌出錢潮 港酒店訂房成長20%

新一對中央贈港大熊貓將於12月8日與公眾正式見面，近期香港街頭、商舖等「熊貓熱度」增加。圖為市民途經香港金鐘一處懸掛眾多熊貓主題宣傳海報的天橋。（中新社）

中央贈港大熊貓安安、可可12月8日將與公眾見面，港產大熊貓亦已過百日。臨近年底的香港 聖誕氣氛濃，熊貓IP處處，市民期待拆開這對中央送給香港的「禮物」，有酒店業人士表示，針對熊貓推出特別聖誕主題套餐，吸引大批香港家庭客光顧，整體訂房及餐飲業務按年增長10%至20%。

綜合媒體報導，為了迎接安安、可可亮相，香港各處熊貓元素悄悄上線。其中最大型的就要數熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》，將展出2500隻大熊貓雕塑，6隻大熊貓所設計的角色，包括盈盈、樂樂、一對龍鳳胎，以及中央贈港的新成員安安和可可。大熊貓雕塑7日起會先後在星光大道、昂坪360、海洋公園及中山公園等遊客密集區展出，毫無疑問將成為最佳「迎客嘉賓」。

臨近聖誕，香港各處的康樂設施及休憩空間亦有不同的大熊貓裝置，配合聖誕樹等聖誕元素。其中市區重建局安排共80隻高半米至三米的大熊貓裝置，以工業風和太空人 造型風格，「進駐」觀塘市中心。這些「熊貓含量」較多的地方，都會成為市民拍照打卡的熱點。

海洋公園萬豪酒店市場傳訊總監羅詠樺表示，本月已推出熊貓聖誕主題的推廣套餐，除了包括熊貓主題的自助餐，也會向客人送贈大熊貓紀念品，亦有布置「熊貓樂園」讓客人與大熊貓擺設留影。

香港中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰稱，為推動熊貓經濟，酒店已計畫在聖誕節 推出熊貓主題客房，價錢更與家庭房相若，「有熊貓造型床單、擺設等，針對小朋友也可能提供熊貓公仔。」他說，因應「一簽多行」在本月1日恢復，加上未來有一系列大熊貓旅遊相關的活動，如嘉年華、展覽等推出，相信對大灣區、尤其是對深圳居民具吸引力。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，相信業界不會錯失大熊貓商機，不少酒店餐廳、食肆已在布置上花心思，加入熊貓概念作裝飾，更是不遺餘力地推廣川菜，並與旅遊業界合作加推優惠等迎合遊客需求，「尤其在一簽多行效應下，來港內地客量勢大增，接待能力上更要提前做好準備。」