又少個回憶…香港章魚燒始祖「日船」 預告明年3月熄燈

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 結業潮不斷，被譽為香港章魚燒始祖、有25年歷史的「日船」章魚燒，宣布因租約期滿，最後一間位於旺角的分店將於明年3月結業，意味著日船全線撤出香港。消息一出，不少網友在社交平台上哀嘆「一個時代的結束」。

香港01報導，作為不少90後集體回憶的「日船」章魚燒，1995年於台灣創立，1999年進軍香港開店，是香港章魚燒專門店始祖，全盛時期共有6間分店，現時只剩旺角一間。

該店一盒售30港元，有6個章魚燒，以外皮酥脆著稱，內餡有爽口椰菜和彈牙章魚，再配上特製甜醬油、沙拉醬、芥末醬和柴魚片，船形包裝紙盒和透明沙律醬更是日船的招牌。

店鋪近日在店面張貼告示，公布因租約期滿，將於明年3月結業。消息一出，不少網友紛紛在社交媒體上表示可惜。

30歲的張小姐住在觀塘，她得悉日船將結業後，昨日特意前往旺角幫襯。她指該店的章魚燒「足料」，她自中學時已常常幫襯，「可以說陪伴了我的青春歲月。」對於日船結業，她感到可惜，指香港經濟不景，多間老店紛紛退場，「香港又少一個有回憶的地方。」

20多歲的陳小姐是深圳旅客，她在小紅書 看到有人推介日船的章魚燒，便來光顧。她指該店的價錢親民，「在香港來説算很便宜，至少不會讓我們旅客卻步」，且味道不錯，對其結業感到可惜。