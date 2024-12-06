我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本女星中山美穗離世 享年54歲

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

又少個回憶…香港章魚燒始祖「日船」 預告明年3月熄燈

香港新聞組╱香港6日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港結業潮不斷，被譽為香港章魚燒始祖、有25年歷史的「日船」章魚燒，宣布因租約期滿，最後一間位於旺角的分店將於明年3月結業，意味著日船全線撤出香港。消息一出，不少網友在社交平台上哀嘆「一個時代的結束」。

香港01報導，作為不少90後集體回憶的「日船」章魚燒，1995年於台灣創立，1999年進軍香港開店，是香港章魚燒專門店始祖，全盛時期共有6間分店，現時只剩旺角一間。

該店一盒售30港元，有6個章魚燒，以外皮酥脆著稱，內餡有爽口椰菜和彈牙章魚，再配上特製甜醬油、沙拉醬、芥末醬和柴魚片，船形包裝紙盒和透明沙律醬更是日船的招牌。

店鋪近日在店面張貼告示，公布因租約期滿，將於明年3月結業。消息一出，不少網友紛紛在社交媒體上表示可惜。

30歲的張小姐住在觀塘，她得悉日船將結業後，昨日特意前往旺角幫襯。她指該店的章魚燒「足料」，她自中學時已常常幫襯，「可以說陪伴了我的青春歲月。」對於日船結業，她感到可惜，指香港經濟不景，多間老店紛紛退場，「香港又少一個有回憶的地方。」

20多歲的陳小姐是深圳旅客，她在小紅書看到有人推介日船的章魚燒，便來光顧。她指該店的價錢親民，「在香港來説算很便宜，至少不會讓我們旅客卻步」，且味道不錯，對其結業感到可惜。

香港 小紅書

上一則

多地紀監委招聘看護員 意味著：反腐違法者急增

下一則

中環摩天輪驟停 200人困半空喊「救命」 小紅書發求救文

延伸閱讀

再獲頒博士學位 梁朝偉透露新片計畫… 「不會有劉嘉玲」引熱議

再獲頒博士學位 梁朝偉透露新片計畫… 「不會有劉嘉玲」引熱議
中國官方維穩人民幣 中間價力守7.2

中國官方維穩人民幣 中間價力守7.2
吳國敬繽紛聖誕演唱會 12月19日法拉盛皇朝豪庭登場

吳國敬繽紛聖誕演唱會 12月19日法拉盛皇朝豪庭登場
才被嗆滾出香港…勝利現身澳門夜店 一句「來抓我」疑挑釁向佐

才被嗆滾出香港…勝利現身澳門夜店 一句「來抓我」疑挑釁向佐

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53

超人氣

更多 >
殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅
北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除
無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力

無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力
聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安
湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情