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李家超屆中突換將 雙雄免職 雙嬌掌文體旅、運流

香港新聞組╱香港6日電
香港特首李家超(中)5日率領兩位新任局長陳美寶(左)、羅淑佩(右)會見傳媒。(中通社)
香港特首李家超(中)5日率領兩位新任局長陳美寶(左)、羅淑佩(右)會見傳媒。(中通社)

本屆港府在任期中段首次有問責班子變動，文化體育及旅遊局長楊潤雄、運輸及物流局長林世雄同被免職，分別由房屋署署長羅淑佩及運輸局常秘陳美寶接任。特首李家超昨指陳美寶及羅淑佩具「領導能力、解說能力及主動性」，符合他的施政理念，但未交代撤換楊潤雄及林世雄的原因。

香港01報導，楊潤雄上任文體旅局局長兩年多表現備受爭議，包括梅西訪港等大型活動屢現「甩轆」，各體育總會捲入管治風波，力推的「夜繽紛」亦未見成效，特首李家超更在《施政報告》中點名楊潤雄要盡快交《文藝創意產業藍圖》，是問責官員中最受爭議的人物。

報導指出，最為人所知，是政府資助1,600萬元邀請國際邁亞密球隊訪港，與港隊在香港大球場舉行表演賽，但隨隊來港的球王梅西及蘇亞雷斯等均未有上陣，引發全場球迷噓聲，主辦方最終撤回資助申請。

另一件事，美國巨星泰勒斯(Taylor Swift)於亞洲開個唱，最終在新加坡政府力邀、該國部長親赴美國接洽下，棄香港選定新加坡作為巡遊個唱點。當時有多名議員批評楊潤雄辦事不力，未能積極爭取國際知名歌手來港。

至於林世雄爭議相對較少，任內成功推動三隧分流，但之前「易通行」推行一拖再拖，任內也曾發生颱風下機場交通混亂、機場電腦故障事件等。

報導稱，兩名局長共通點是啟德郵輪碼頭問題及除夕倒數煙花出現的大混亂，其中郵輪碼頭淡靜，郵輪泊港時交通經常出現混亂；倒數煙花亦因安排不當，北返交通大混亂，至大批內地遊客晚上滯留在上水站一帶。

關於於屆中「易帥」原因，李家超只說是奉行其「沒有最好只有更好」的理念，故向中央提出任命。他說現在的團隊是「肯做事，做成事」，相信未來可為香港作更多貢獻。

今次新任命來得突然，楊潤雄及林世雄直至被免去職務前一晚仍忙於公務，如機場三跑系統啟動、深圳恢復「一簽多行」、親赴落馬洲支線管制站視察相關交通情況等，可謂是「工作至最後一刻」。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。(中通社)
文化體育及旅遊局局長楊潤雄。(中通社)
運輸及物流局局長林世雄。(中新社)
運輸及物流局局長林世雄。(中新社)

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