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李家超上任2年多就出手 港特首近3屆最快

香港新聞組╱香港6日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

特區官員因問責辭職或遭免職下台並不罕見，每屆政府均有發生，不過今次行政長官李家超在上任2年5個月後更換兩位局長，屬近三屆政府中最快有問責班子成員遭調動。

綜合港媒報導，上屆特首林鄭月娥任內有兩次班子調動，首次在其任期後2年9個月，計及時任民政局長徐英偉及時任律政司長袁國強任內請辭，林太任內共7名問責官員未完成任期；前一屆特首梁振英則在上任3年後換人，包括換走時任民政局長曾德成及時任公務員事務局長鄧國威。

在屢傳更換問責官員下，李家超今年6月底接受電視台訪問時，提到團隊「都符合我要求，當然會繼續」，相隔5個月，李昨在記者會公布替換兩名主要官員，但未提免去楊潤雄及林世雄職務的原因，僅稱兩人多年來努力工作，感謝其貢獻，祝願他們離任後一切順利。

據報導，「雙雄」離任前仍頻頻參與多項公開活動。當中林世雄在上周四機場三跑系統啟動時，有換上反光衣在跑道上合照，但未有主持啟動禮儀式；翌日也有出席深圳恢復「一簽多行」交通安排會議，並在本周日親赴落馬洲支線管制站，視察相關交通情況。他本周二出席建造業議會的「未來建造菁英課程」畢業典禮時，更謂自己主導的「三隧分流」方案是「成功的產品」。

同樣地，楊潤雄近日亦頻頻露面。他在上周二公布遭行政長官李家超催促多時的《文藝創意產業發展藍圖》；本周一亦到機場親迎2500隻熊貓雕塑抵港，並開心地與熊貓雕塑合影，更與「大熊貓」擊掌打氣。前日下午又與李家超同場出席體院新大樓落成儀式，神色未見異常；當晚更笑容滿臉出席浪琴國際騎師錦標賽頒獎儀式，親手將冠軍獎盃頒予法國騎師巴米高。

這次人事命令來得突然，這也意味兩名新局長一上任便要面對重責，尤其是今日再有接載約4900人的大型郵輪泊港，再次考驗兩局如何協作，做好交通配套及旅客體驗。

林鄭月娥

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