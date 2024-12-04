2人站在坦克車前…國泰機上卡通 被控影射六四

遭乘客質疑涉嫌違反國安法的節目，屬於美國動畫「Family Guy」於1999年主題為「Death Has A Shadow」的首播集，當中包括影射「六四事件」的畫面。（YouTube截圖）

有市民投訴國泰航空班機時，在機上娛樂系統發現疑涉顛覆國家的內容，質疑國泰違反國安法， 該名乘客發現，機上提供美國動畫「Family Guy」，但其中一集內容顯然描述「六四 事件」及諷刺中國；國泰航空強調影片內容並不代表國泰航的立場 ，亦已要求服務供應商即時下架影片。

香港 01報導，旅遊資訊網站「旅遊狂徒」3日稱接獲乘客投訴，稱於國泰機上發現「Family Guy」的首播集、主題為「Death Has A Shadow」的節目，其中一段以兩人站在坦克車前，以影射「六四事件」及嘲諷中國。

報導指出，該乘客指出，「Family Guy」的版權持有人為迪士尼 旗下Disney+，早前已在香港地區屏蔽有問題的該集節目，質疑國泰把關不嚴，令涉嫌顛覆國家的節目得以播放，並懷疑可能有員工試探國安紅線，乘客已就事件向香港警務處國家安全處舉報。

國泰航空回覆稱， 機上娛樂影片內容篩選由第三方内容服務供應商負責，公司一直有提供明確的指示，針對今次事件，公司已責成內容服務供應商徹查成因及加強監察，以確保未來不會有同類事件發生。