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黎智英否認視美為「主子」指僅價值觀相同

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港壹傳媒創辦人黎智英3日繼續為其涉及的國安案自辯，他在庭上否認美國是其「主子」。

綜合港媒報導，在庭上，辯方大律師提到，文匯報曾報導，「黎智英承認香港的反政府事件是為美國打仗」，黎智英解釋稱，他當時這麼說，只是比喻香港與美國共同持有相同的西方價值觀，實際上是指「香港為自己打仗」，以爭取自由。

當辯方詢問美國是否其「主子」時，黎智英予以否認。

據報導，辯方大律師在庭上播放一段影片，當中顯示黎智英於2019年7月10日出席「美國智庫保衛民主基金會」舉辦的訪談活動時，提到「我們在美國的敵營為美國打仗」，又指「香港正站在美國一方打同一場價值觀戰爭，故需要美國的支持」。

當時出席活動的還有美國前軍方官員。

在庭上，辯方也詢問黎智英為何要求美國制裁中國全國政協港區委員，黎智英表示，這是因為港區委員支持訂定香港國安法，而他認為國安法將會侵蝕香港自由、凌駕基本法及香港法治。

黎智英被控3罪，包括與蘋果日報6名高層「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，以及與陳梓華及劉祖迪等人「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」；他同時與蘋果日報3家公司被控「串謀發布煽動刊物罪」。

案件自去年12月中開審，今年7月法官裁定表證成立。相關審訊在休庭約4個月後，近期續審。

香港 黎智英

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