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比10年前多900隻 2500熊貓雕塑抵港 古天樂、佘詩曼接機

香港新聞組／香港3日電
大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》2日在香港國際機場舉行歡迎儀式，熱情迎接2500隻大熊貓雕塑抵港。大熊貓雕塑將於12月7日起，到訪多個香港特色地標，並舉辦四場公眾展覽；圖為香港藝人古天樂（左）及佘詩曼出席歡迎儀式。（中新社）
大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》2日在香港國際機場舉行歡迎儀式，熱情迎接2500隻大熊貓雕塑抵港。大熊貓雕塑將於12月7日起，到訪多個香港特色地標，並舉辦四場公眾展覽；圖為香港藝人古天樂（左）及佘詩曼出席歡迎儀式。（中新社）

香港「熊貓經濟」即將啟動，創意品牌AllRightsReserved（ARR）12月舉辦全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，2500隻大熊貓雕塑3日「空運」抵港，大會安排藝人古天樂及佘詩曼由國泰航機的樓梯下到停機坪，迎接這批雕塑。這次比10年前的同類展覽多900隻，並且特別加插香港四大兩小熊貓雕塑——即盈盈、樂樂及牠們的龍鳳胎家姐和細佬（弟弟），以及安安和可可。

綜合媒體報導，2500隻大熊貓雕塑本月內將在四個地方輪流展出，供公眾免費觀看及打卡。

PANDA GO獲文體旅局及旅發局支持，大熊貓雕塑7日及8日起早上11時至晚上8時先在星光大道展出，14至15日會到昂坪360，21至22日到海洋公園，25至26日在中山公園展出；活動特別設計6款香港專屬的《熊貓香港親友會》角色，角色的IP其後會「送給香港」，以共同推廣文化及旅遊，帶動商機，涉及商業活動產生的版權費將捐予海洋公園作大熊貓保育相關用途。

主辦單位ARR創辦人SK表示，之所以舉辦這個展覽，是因為ARR成立20周年，適逢香港有了新的熊貓，因此選擇熊貓作展覽主題。他又表示，大部分熊貓雕塑，之後都會在網上進行慈善拍賣，讓公眾公開競投，而拍賣所得的金額扣除成本後，將全數捐給海洋公園。

3日的開幕禮，由古天樂和佘詩曼作開幕嘉賓。大會專為他們打造了兩個大熊貓雕塑，古天樂的熊貓雕塑造型是電影《九龍城寨之圍城》龍捲風角色，佘詩曼的則是《新聞女王》Man姐。古天樂表示，見到2000多隻熊貓雕塑，覺得十分過癮。他指，香港飼養的大熊貓是全球出名的長壽，證明香港的熊貓保育做得很好。

中央贈港的新一對雄性大熊貓「安安」及雌性大熊貓「可可」將於8日與公眾見面，而大熊貓盈盈及樂樂所生的龍鳳胎寶寶「家姐」及「細佬」也料在明年農曆新年前後出來，熊貓熱潮即將爆發。

大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》2日在香港國際機場舉行歡迎儀式，熱情迎接...
大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》2日在香港國際機場舉行歡迎儀式，熱情迎接2500隻大熊貓雕塑抵港。大熊貓雕塑將於12月7日起，到訪多個香港特色地標，並舉辦四場公眾展覽；圖為此次抵港的大熊貓雕塑。（中新社）

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