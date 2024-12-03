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黎智英自辯：國安法後覺得國際支持重要 任何支持都好

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

壹傳媒創辦人黎智英及三間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案2日踏入第100日審訊自辯，黎承認《港區國安法》實施後覺得「國際支持」重要，冀有關支持確保香港自由不受「侵蝕」，「任何支持都是好的」。另一方面，黎就自己2019於美國智庫發表的言論供稱，希望美國運用「道德權威」與中國戰鬥。

明報報導，法官關注，黎智英在智庫發言時為何把「道德權威」比喻為核武？黎回應說，「若我選擇其他武器作比喻，你也會問同樣問題。」

據報導，辯方主要圍繞黎智英的Twitter（現稱X）帖文提問。根據辯方展示的資料，2020年6月13日，黎在Twitter分享《華爾街日報》的報導〈全球立法者聯盟面臨對抗中國的挑戰〉，並在帖文標籤「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）。

報導稱，黎智英供稱，他的部分Twitter帖文由「徒弟」李兆富撰寫及發表，而上述帖文發布前，他尚未知悉IPAC存在，相信對方發文前「可能無尋求我批准」。法官杜麗冰質疑，既然上文發表時黎智英沒聽過IPAC，李兆富便不會知道黎是否希望其Twitter談及IPAC，認為李發帖前無尋求批准「並不合理」。黎重申，他相信李兆富可勝任管理Twitter的工作，自言信任對方。

報導指出，辯方完成就黎智英的Twitter帖文發問後，開始就黎於《國安法》實施前發表的媒體文章和言論提問，冀向法庭顯示黎的意圖。據辯方展示的資料，黎於2019年7月出席「保衛民主基金會」活動，其間談到中國和美國發生冷戰，並著美國人「運用你的道德權威在戰爭取勝，因為他們什麼都沒有……就好像不帶任何武器上戰場，而你卻擁有核武。你可在一分鐘內終結他們」。

就上述言論，黎智英解釋，「道德權威」為西方的武器，希望美國運用「道德權威」跟中國戰鬥，又提到公義、公正和公平等中國缺乏的特質構成「道德權威」。

據報導，之後法官杜麗冰問及，為何黎在智庫發言時稱《道德權威》可在一分鐘內「終結」中國？黎稱當時是以誇張手法表達「道德權威」的效果，「可能我說得太誇張了」。另一法官李素蘭關注，黎為何將「道德權威」比喻為核武？黎稱，若他以其他武器作比喻，相信法官也會問同樣的問題。

黎智英 華爾街 香港

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