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港連3年財赤 今年料千億 財爺：開源盡量不影響這2類人

香港新聞組／香港3日電
香港財政司司長陳茂波。（中通社）
香港財政司司長陳茂波。（中通社）

受累新冠疫情及外圍環境變化，港府近年大力推出紓困措施「保企業」及「保就業」，加上賣地、樓市印花稅及利得稅等收入大減，港府最新估算，本財政年度綜合赤字約1000億元（港元，下同，約128.5億美元），較年初預算案預計的481億元，高出1.07倍。

大公、文匯報報導，財政司司長陳茂波2日透露，他與評級機構溝通後，對方支持特區政府做法，不急於在一至二年內達至收支平衡，否則對社會震盪較大，按目前財政儲備能力，以過渡形式進行財政整合較合適。有信心香港在數年後可恢復收支平衡，而政府在「開源」上將盡量減低對一般市民及中產人士影響。

陳茂波2日出席立法會財經事務委員會時表示，計及發行債券收入和償還到期款項後，初步估算2024/2025財政年度綜合赤字約1000億元，除了應對疫情和外圍環境挑戰，政府推出大規模逆周期措施，導致財政儲備下降；加上受地緣政局及全球經濟增長放緩等影響，香港資產市場受壓，令政府在賣地、樓市印花稅及利得稅等收入大減。

這將是港府連續三年出現財赤。政府財政儲備由2019/2020年的1.16兆，減至最新估算2024/2025年的6331.7億元，6年來累減5377億元。陳茂波稱，面對經濟逆境，政府政策不能「順周期」，反而要加大力度支持市民和企業。即使如此，政府繼續投入資源鞏固經濟和改善公共服務，亦提速推進北部都會區及其他與經濟及房屋發展。

至於如何滅赤，陳茂波表示，新一份財政預算案提出全面整合計畫，透過控制開支、增加收入及發行政府債券，力求在數年內令政府回復收支平衡。其中，包括推行「資源效率優化計畫」削減開支，維持公務員編制零增長。

面對不明朗經濟環境，政府繼續檢視收入、開支及財政儲備水平，同時考慮社會目前和長遠需要，擬定相應措施和財政安排，有信心財政在未來數年內回復收支平衡。

對於政府近年增加發債，陳茂波表示，集資所得主要用作北部都會區等基建項目，不希望因短期經濟周期高低，而影響經濟容量擴充和長期規畫。目前市場處於相對高息水平，政府推動基建時經過內部測算，雖然基建項目可帶來一定回報，但投資很多時不止參考財政回報，亦要視乎經濟社會效益，若單純比較財政回報，會限制利用市場資金推動基建發展。

港府 疫情 預算

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