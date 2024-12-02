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澳門12/20慶回歸25年 傳習近平將出席

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

澳門特別行政區20日將舉行「回歸祖國25周年」大會，消息人士指國家主席習近平將南下澳門出席慶典活動並發表講話。

明報報導，廣東及澳門已提高安保級別，珠海市昨發布公告，稱為確保重大活動期間珠海、橫琴粵澳深度合作區空域安全，14日至22日期間禁飛。「港珠澳大橋遊」亦因工作需要，昨起至22日暫停。深圳海警、海事、海關緝私等七部門前日在深圳東、西部海域同步展開執法巡查，行動主題是「澳門回歸25周年安保聯合行動」。

據報導，為確保活動安全，廣東及澳門已提高安保級別。珠海市政府和橫琴粵澳深度合作區工作辦公室11月30日發布禁飛令，稱為確保重大活動期間珠海、橫琴粵澳深度合作區空域安全，從14日零時至23日零時期間，禁止任何未經批准的單位、組織及個人在珠海及橫琴粵澳深度合作區低空空域內飛行「低（空）慢（速）小（型）」飛行物。

公告要求，各單位、組織及個人要嚴格遵守相關法律法規，主動配合民航、公安機關等部門做好「低慢小」飛行物及其擁有、使用者的登記管理工作，杜絕違規飛行。執行新聞宣傳、軍事活動等飛行任務的無人駕駛航空器應向公安局報備。違規飛行、妨礙公共安全者將受罰。

另據深圳新聞網日前報導，為防範化解重大環境風險，維護「澳門回歸祖國25周年慶祝活動」期間深圳海域安全穩定，深圳市海洋綜合執法支隊參與「碧海2024」暨澳門回歸25周年安保聯合行動，聯合深圳海警局、深圳海事局、深圳海關緝私局、深圳市生態環境局、深圳市打私辦、蛇口出入境邊防檢查站在深圳東、西部海域同步執法巡查。

澳門 習近平

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