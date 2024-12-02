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大澳擱淺鯨魚不治 解剖見大型帆布袋 學者：阻進食致虛弱

香港新聞組／香港2日電
漁護署已將該鯨魚屍體送往漁護署海岸公園石壁管理站進行解剖。（取材自香港漁護署臉書）
漁護署已將該鯨魚屍體送往漁護署海岸公園石壁管理站進行解剖。（取材自香港漁護署臉書）

在大澳水域擱淺死亡的鯨魚，香港漁護署在解剖期間發現鯨魚身上有表面傷痕，獸醫發現在鯨魚的消化系統內有一個尺寸為88×52厘米的大型帆布袋，但未發現鯨魚有被螺旋槳傷害或曾受船隻猛烈撞擊的痕跡，最終死因需要進一步分析。

綜合媒體報導，漁護署初步評估死亡鯨魚為喙鯨科。香港海豚保育學會會長鄭家泰表示，根據死亡鯨魚的體型和身體特徵等，暫時估計為朗氏印太喙鯨。他指出，該品種鯨魚主要在深水區出沒，在全球被目擊或擱淺的例子都較少，該鯨魚可能不太熟悉近岸環境，又或者身體出問題，期間誤闖淺水區，導致身體表面有傷痕。

他又估計，該鯨魚因誤食帆布袋等異物，導致難以再進食，慢慢出現營養不良，繼而身體虛弱，而誤入香港水域並擱淺。

漁護署表示，鯨魚並不是在香港水域棲息的物種，牠們進入香港水域很可能本身已出現特殊情況，例如健康出現問題及迷失方向等。鄭家泰表示，鯨魚擱淺當日日間，曾經在香港水域發現牠，形容當時牠狀況正常，未發現身上有致命傷痕，估計鯨魚本身受疾病纏身，導致其導航出錯，誤闖香港近岸，直至晚上情況惡化。

香港專家估計死亡鯨魚為朗氏印太喙鯨，非常罕見。未計香港這次事件，2003年報告指全球僅有65次目擊記錄。近年研究統計指全球擱淺僅17次，涉及24條。英國關注組織更形容朗氏印太喙鯨是「最不為人知」、神祕稀有的鯨魚物種。

根據網友上傳至社交平台的視頻和相片所見，該條鯨魚前日晚上約7時被發現在距離岸邊欄杆不足1米處擱淺，不時擺動巨大身驅掙扎，鯨身疑不斷與蠔殼及水底沙石摩擦，以致身體出現多處傷口滲出大量血水，導致海水變紅，岸邊圍觀的大批市民包括小童驚呼「流血呀」、「反肚啦陰公」，有市民商議拯救方法，

其間有約十多名村民見狀，自發落水利用浮波及帆布固定鯨魚，圖將鯨魚固定後再拖至較深水地方。

香港海豚保育學會副會長麥希汶表示，填海工程、近岸工程等人類活動都足以對鯨豚的生存環境造成傷害，香港被列為「海洋保護區」的水域範圍只占全港水域面積的約4%，遠低於國際社會30%的目標，促擴大海洋保護區範圍。

鯨魚的消化系統內發現一個大型帆布袋。（取材自香港漁護署臉書）
鯨魚的消化系統內發現一個大型帆布袋。（取材自香港漁護署臉書）

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