一簽多行恢復 內地客湧港感受聖誕 有稱「除商場沒太多景點」

深圳12月1日恢復赴港「一簽多行」，旅遊熱情高漲，港、澳在旅遊預訂平台攜程上的搜索熱度環比增長超過30%；圖為尖沙咀廣東道。（中通社）

相隔9年，中央政府批准昨起恢復深圳居民赴港「一簽多行」個人遊簽注，並擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民。首日不少深圳居民到相關服務中心辦理「一簽多行」簽注，部分人辦理後隨即來港，打算再來感受香港 濃厚的聖誕氣氛。財政司司長陳茂波說，新措施對香港旅遊、零售、餐飲等行業帶來支持。

綜合媒體報導，深圳居民赴港「一簽多行」個人遊簽注安排昨日起恢復，深圳居民可經人工窗口或自助機辦理簽注，最快兩分鐘辦妥。有旅客昨日辦理簽注後，隨即起行訪港旅遊，尖沙咀著名景點、銅鑼灣街頭昨日人頭湧湧，區內部分食肆外大排長龍。

申辦一簽多行後隨即來港遊玩的深圳居民劉先生表示，會先到尖沙咀吃喝玩樂，並會留港過夜，預計花費過千元。他說，恢復一簽多行前也不時來港，日後一定會多來遊玩，由於香港聖誕氣氛較內地濃厚，已計畫聖誕節 來港觀賞聖誕燈飾。

深圳居民廖小姐昨與兩名友人成功辦理「一簽多行」，即日來港。她說，打算到金鐘太古廣場觀賞聖誕燈飾及布置，其他行程則未有計畫，因此沒特別為此行訂下預算；她們三人不時來港，早已到訪各熱門景點，認為香港除了商場，沒太多景點，故會即晚離港。

深圳居民陳氏夫婦一同辦理「一簽多行」，陳先生自言與太太喜歡來港吃喝玩樂，但以往訪港次數受限，每周都要到服務中心辦理簽注，笑稱辦理一簽多行後會日日來港。陳說已走遍多個香港景點，日後來港主要去尖沙咀及旺角等旅遊旺區購物及「覓食」，認為香港食物質素有保證，「（飲食）肯定較內地好，因為有監管」。何氏夫婦說，香港的景點及產品對內地居民有一定吸引力，每次來香港旅遊，必定會到藥品店購物，平均消費人民幣300至500元（約69美元）。

香港餐飲聯業協會長黃家和表示，由於昨日是首天恢復一簽多行，措施的經濟效益仍需時觀察，但保守估計業界昨日生意較以往周末升近一成。他說，近月多個商場已布置聖誕裝飾，相信不少內地客會來港感受聖誕氣氛，對本月生意樂觀。黃又呼籲業界把握時機，配合聖誕節或大熊貓熱潮推出特色產品，「加大力度」宣傳。