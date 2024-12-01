內地升學成趨勢 140校赴港搶才 虛擬攤位分析就業前景

由中國教育部和港府教育局主辦的內地高等教育展，11月30日在香港會展中心舉行，超過140家內地院校參加；圖為學生和家長在北京大學展位前諮詢訊息。（中新社）

由國家教育部和教育局聯合舉辦的2025-26學年內地高等教育展11月30日起一連兩日在香港 會議展覽中心舉行，免費入場，約140所內地高等院校參加，設立展覽攤位；港生赴內地升學 成趨勢，過去14年逾4.7萬人報考。

大公報報導，署理教育局局長施俊輝在教育展開幕禮上致辭，鼓勵同學們把握機會，藉文憑試收生計畫報讀心儀的內地院校及課程，與內地同學們共同學習、共同成長，為兩地的交流合作貢獻力量，並把握國家發展及粵港澳大灣區建設下的機遇。

施俊輝表示，文憑試收生計畫已邁向第14個年頭，推出至今共有超過4.7萬名香港學生通過計畫報考內地高等院校；而2025-26學年，參與計畫的院校將增加至145所。

教育部港澳台辦副主任舒剛波表示，近年內地高校連續成為香港學生非本地升學的報考首選，截至目前，約2.3萬名香港學生正在內地就讀。他指出，在內地就讀的香港學生，教育資源、學費標準、住宿費、醫療保障及就業 指導服務亦與內地學生一樣，國家亦開設了專門的獎學金激勵優秀的港澳學生，歡迎香港學生到內地求學。

文匯報報導，展覽並設有多場分享會，包括由內地院校代表介紹各課程特色、內地畢業的香港學生分享升學經歷，以及由不同嘉賓提供就業前景的分析等；教育展同時設有網上平台（www.studymainland.hk），所有參與計畫的內地高校均設置了虛擬攤位。

去看教育展的王同學表示，自己對到內地升學非常感興趣，這次參觀主要想了解各院校招收港生的要求，在學期間是否有實習機會，以及該如何爭取等。

他的考慮是，自己未來有在內地發展的可能，以及探望居於內地的長輩親友也更為方便，「到內地讀書會更方便未來的生活及就業」，加上內地不乏世界頂尖學府，相比內地高考，港生用文憑試成績或校長推薦計畫報考也更為容易，「這也是一條升學路徑，並非一定要留在香港。」