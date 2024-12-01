BNO簽證移民英 申請逐年降 今年首3季跌至2.4萬宗

香港示意圖。(圖：shutterstock)

英國內政部 11月28日公布的數據顯示，自英國政府2021年1月底起為持有英國國民（海外）護照BN(O)的港人推出移民 英國簽證 計畫以來，當局共批出21萬5612個BN(O)簽證，累計約15.8萬人憑BN(O)簽證抵英，但數字也顯示申請人數逐年下降。

明報報導，根據計畫，申請者可申請兩年半或五年期簽證，意味部分人簽證去年起陸續到期，需提出延期申請。截至今年9月，內政部收到180,558宗境外簽證申請（批出17萬4307宗）和4萬3646境內延期申請（批出41,305宗）。今年首9個月有約2.25萬人抵英。

內政部指出，簽證計畫推行首兩季，平均每季有逾3萬宗簽證申請，但到最近一季已大幅回落至5102宗。數字顯示，當局批出的BN(O)簽證申請數目，已由2021年的9萬6418宗，跌至今年首三季的2萬4607宗。

BN(O)簽證分為2年半及5年兩種申請年期，部份申請兩年半簽證的人士的簽證去年起陸續屆滿，需提出延期申請。BN(O)簽證屬英國政府的特別人道途徑，同類簽證包括烏克蘭、阿富汗的人道計畫。

另外，英國國家統計局（ONS）11月28日公布最新英國淨移民數據，截至2023年6月，英國按年錄得破紀錄的90.6萬淨移民人數，比原先預計的74萬人高出16.6萬。國家統計局表示低估了在英國停留超過12個月的移民人數，現已作出調整。

截至今年6月，ONS預計按年淨移民人數下調至72.8萬人，形容數字處於歷史高位，但已開始下降。