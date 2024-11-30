安以軒丈夫涉洗黑錢 終審判13年罰18億 好友曝她近況

安以軒(右)夫婿陳榮煉最新判決出爐，遭判13年徒刑，18億港幣。(本報資料料照片)

43歲安以軒的丈夫、澳門 德晉集團老闆陳榮煉遭控不法經營賭博、詐騙和洗黑錢等83項罪名，34項成立，遭判14年徒刑，已入監服刑至今；澳門終審法院28日判決陳榮煉13年有期徒刑，連帶處罰18億港幣(約2.3億美元)罰金。安以軒對判決結果十分傷心，但仍堅強在台獨立撫養一對兒女。

台灣藝人夏于喬昨力挺好姐妹：「整件事與她無關。」夏于喬說：「身為她的朋友真的很心疼她，其實整件事與她無關，但這幾年不論多辛苦，她還是這麼堅強的獨自撫養兩個孩子，以軒身為母親身為女人，都是我見過最勇敢的一個，我們會一直陪伴在她旁邊，給予她支持與愛，也謝謝大家對她的關心。」

安以軒2017年嫁給澳門德晉集團老闆陳榮煉，婚後定居澳門，育有一對兒女，幸福生活於2021年變調，說是從天堂掉入地獄也不為過。而她也一改樂於分享幸福習慣，低調神隱至今，今年9月難得現身女星陳喬恩在馬來西亞的婚禮，被捕捉到穿小白裙拍照畫面。

陳榮煉官司經歷3年，澳門終審法院（澳門特區法院最高機關）就德晉集團刑事犯罪的上訴案做出終審裁決，維持中級法院有關刑事判刑部分，陳榮煉被判13年監禁，與另4名被告連帶罰金約18億港幣。