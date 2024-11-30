香江觀察／閃爍耀香江 尖東聖誕亮燈 映襯港民生

「閃爍尖東耀香江」活動28日亮燈，香港尖沙咀東部多棟大廈外牆燈飾亮起，為即將來臨的節日增添氣氛。(中新社)

香港 本周大事，是尖東亮燈，即尖沙咀東部及海濱長廊一帶的商廈外牆，聖誕燈飾同時亮起。香港維多利亞港灣夜景本來就是世界三大夜景之一，尖東聖誕燈飾是香港夜景中的夜景，幾十年來都是香港人和觀光 客的打卡熱點。

香港尖東地區，人稱集體回憶之地，早年英治時期，這一帶因近英軍俱樂部和海員俱樂部等設施漸有發展。香港經濟起飛年代，這一線無敵的維港海濱，商廈日多，夜場也集中在這一帶現身，到1980年代，尖東不僅酒吧、的士高（迪斯可）、桑拿林立，香港當時最著名的一批夜總會也在尖東。

所謂紙醉金迷、燈紅酒綠，不少港產片都在尖東取景。直到中英談判，著名夜總會「中國城」、「大富豪」熄燈，尖東和香港一個時代結束。

然而40多年來，尖東聖誕亮燈，仍是香港最重要的節目，自亮燈到元旦，一個多月間尖東之夜都遊人如織。發起尖東燈飾節目的是「東尖沙咀地產發展商聯會」，即尖東那些商廈東主，他們真金白銀去辦的節目，叫做「閃爍尖東耀香江」，已踏入第42個年頭了。

年年尖東燈飾都各有特色，燈飾主題都折射香港經濟，燈多燈少映襯香港民生。今年繽紛燈飾又一次照亮維多利亞港灣，因應的是香港正主打的「熊貓經濟」，在尖沙咀中心及帝國中心展出全新「Pandastic Christmas」沉浸式光影匯演，有萌趣熊貓現身於光影幕牆。

香港人的聖誕，基本上是白天去商場百貨打卡，晚上到尖東看燈飾。今年香港各商場百貨的聖誕裝置，再度以百花齊放之勢，製造聖誕歡樂。