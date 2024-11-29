「破·地獄」上映20天 票房破億速度最快 創港影紀錄

香港電影「破·地獄」上映20天票房破億港元；圖為主角許冠文為戲特别去學習破地獄儀式。(中通社)

以香港 殯儀業為題材的港產電影「破·地獄」，雖然票房剛破1億元大關，仍僅排第三位，然而以上映20日便過億仍然創造史無前例紀錄，香港首部本地票房過億港產片「毒舌大狀」，於2023年上映時在第32日才打破歷史未見的億元大關；暫居今年最賣座作品的「九龍城寨之圍城」，則在上映第40日才創下億元佳績。

文匯報報導，「破·地獄」由陳茂賢執導，黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛及金燕玲等主演。電影通過道教超渡先人的「破地獄」此一殯儀儀式，延伸出「生人也要破地獄」，帶出親情、生死和人生等的反思，自9日上映至今，大受觀眾歡迎，並掀起坊間熱議。

電影公司表示：「感激輪迴塵間的每一位支持香港電影，『破·地獄』團隊們心感鼓舞，會繼續努力，答謝觀眾的厚愛。」

為進一步刺激觀眾入座，電影公司趁宣布，凡於11月30日至12月6日購買「破·地獄」戲票兩張，即贈「破·地獄」紀念銀幣一個。數量有限，送完即止。

據報導，香港首部本地票房過億元的港產片「毒舌大狀」，於2023年上映，在上映第32日破億港元，最終票房為1.15億元(港幣，下同，約1482萬美元)；「九龍城寨之圍城」在上映第40日破億元，創下1.07億元票房；「破·地獄」暫排名第三。