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往來港澳更方便 時隔10年 深圳赴港「一簽多行」12月恢復

香港新聞組╱香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

內地與港澳通行更方便了，時隔近10年，國家出入境管理局決定12月1日起，恢復深圳赴港旅遊「一簽多行」政策；另外，明年元旦起，在珠海市實施赴澳門旅遊「一周一行」政策，而在橫琴粵澳深度合作區居民則可赴澳門旅遊「一簽多行」政策。

綜合港媒報導，自12月1日起，深圳居民和居住證持有人可以申請辦理赴香港旅遊「一簽多行」簽注，在1年內可不限次數往來香港地區，每次在香港逗留不超過7天。

另外，國家出入境管理局一併公布，由2025年元旦日起，珠海居民可以申請辦理赴澳門旅遊「一周一行」簽注，一年內每周可前往澳門一次且僅限一次，每次在澳門逗留不超過7天；而橫琴粵澳深度合作區戶籍居民和居住證持有人，則可申請辦理赴澳門旅遊「一簽多行」。

報導指出，深圳市、珠海市和橫琴粵澳深度合作區符合條件居民或居住證持有人（國家工作人員和現役軍人除外）可以向當地公安機關出入境管理機構人工窗口，或設在窗口的智能簽注設備提交申請。自2024年12月1日起，深圳市公安機關出入境管理機構不再受理赴香港「一周一行」簽注申請，已簽發的「一周一行」簽注仍在有效期內的可繼續使用。

行政長官李家超在施政報告說，已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行 」個人遊簽注及擴大「一周一行 」個人遊簽注政策試點城市範圍等。

李家超昨日表示，感謝中央有關部門積極研究，加速推進，相信很快會有消息。特區政府各單位將全力做好實施配合工作，促進人員往來，為旅遊、餐飲、零售等行業注入新動能。

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