港機場3跑道啟用 每小時起落75架次 拚1年1.2億客量

香港國際機場三跑道系統28日啟用，三條跑道全面運作，目標是2035年年客運量1.2億人次；圖為三跑道飛機起飛。(中新社)

香港 機場第3跑道系統昨天正式啟用，3跑道工程歷時13年始成，規模相當於在現有機場旁再建一座新機場，啟用後香港機場3條跑道可同時起降，每小時可處理75架航機。

綜合港媒報導，香港機場管理局昨天舉行3跑道系統啟用儀式，香港機管局主席林天福致辭時說，機場北跑道、南跑道和中跑道今天起同步運作，將會大幅提升機場運力，預期10年後3條跑道可每年處理1億2000萬人次旅客及千萬噸貨物，香港會拓展航空網絡，成為全球最大及最重要的航空樞紐之一。

他還說，會全力推進「機場城市」計畫。另外，機管局2016年起向離境及過境旅客徵收用於支付三跑工程建造費的「機場建設費」，雖然三跑系統已啟用，但乘客仍需多付10年至2034年。

特首李家超致詞稱，香港國際機場是香港以至整個大灣區 通往世界的重要門戶，適逢三跑系統啟用，政府會加大力度擴展香港的航空網絡，為香港開拓更多新航點，尤其是「一帶一路 」沿線國家；而隨著三跑道系統啟用，相信未來機場貨運和客運都會再創高峰，而客運量增長，將進一步激活香港的旅遊、餐飲、零售、酒店等行業。

香港機管局即日重新編配三條跑道用途，已啟用兩年的第三條跑道即北跑道，主要供客機降落，完成改建的中跑道會用作航機起飛，南跑道則主力供貨機起降。香港機管局期望把機場城市發展成地區新地標，並擴大機場與大灣區的海陸聯繫，未來會繼續吸引新航線到香港。

香港在2016年8月啟動3跑道系統建造工程，工程被稱為香港近年最大型基建之一，打破多項香港以至世界紀錄，相當於在現有機場旁興建一座新機場，項目包括填海拓地約650公頃，面積約相當於34個維多利亞公園，還興建一條全長3800公尺的北跑道及相關滑行道系統，以及新的客運廊及停機坪。

以廣深港機場布局航線情況來看，三機場均布局了21個國家的航線，團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管葉文祺認為，隨著大灣區內各主要機場將在未來數年相繼擴建，建議優勢互補實力強，打造世界級機場群。