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黎智英自辯 承認曾建議龐培歐制裁中港官員

記者林宸誼／香港28日電
壹傳媒創辦人黎智英27日繼續就被控違反國安法一案出庭。他表示與時任美國國務卿龐培歐會面，曾向對方提出美國可以制裁中國和香港的官員。圖為2020年12月12日，黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）
壹傳媒創辦人黎智英27日繼續就被控違反國安法一案出庭。他表示與時任美國國務卿龐培歐會面，曾向對方提出美國可以制裁中國和香港的官員。圖為2020年12月12日，黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）

壹傳媒創辦人黎智英27日繼續就被控違反國安法一案出庭自辯。他表示，曾在與時任美國國務卿龐培歐會面時，向對方提出美國可以制裁中國和香港的官員。

大公文匯全媒體報導，辯方問及黎智英與時任美國副總統彭斯以及時任美國國務卿龐培歐的會面，黎智英表示，他和彭斯會面時，助手Mark Simon也在場，但他和龐培歐會面，只有他們兩人，Mark Simon在外面等候。

黎智英指出，當年出席「細說中南海」網台節目時，曾提及與時任美國國務卿龐培歐會面時，龐培歐問他「美國可以怎麼做」。

黎智英回應，「美國可以制裁目前鎮壓和打擊這次運動的香港和中國領袖。」

對於從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹在審訊期間指出，「飯盒會」期間，黎智英會談及對時局的看法、政治取態，並提出編採政策。黎智英則否認張劍虹的說法，並指出「飯盒會」中，他會回答與會者的問題，同時進行討論，但就沒有提編採政策，也不曾講及新聞報導的角度。

黎智英稱，「蘋果」編輯室約章與他無關，他從沒要求他人草擬，他是在法庭受審時，才第一次知道有這份文件。

黎智英供認，曾要求從犯證人陳梓華聯絡「勇武派」協調行動。在李柱銘的安排下，他在2019年10月18日與李柱銘同Wayland（陳梓華）午飯，是他首次與陳梓華會面，但不知道對方中文全名。

黎智英指這次聚會李柱銘以「保安理由」，要求暫時沒收在座的人的手機。黎智英還表示，是李介紹他認識陳梓華這「前線後生仔」：「因為李柱銘知道我關注武力，希望透過我令他們明白，武力會損害運動，希望他們收斂。」黎並稱，「前線後生仔」就是指在示威時對警察衝突的「勇武派」。

黎智英 龐培歐 國務卿

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