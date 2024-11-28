15萬優才 今年前10月經人才計畫抵港 金融科技仍缺人

香港特區政府表示，2024年前十個月，通過各項人才入境計畫獲批來港的人士中，約7.5萬人已到港；同時，約有7.5萬名受養人隨同獲批人才抵港。圖為香港早前舉辦的高才秋季招聘展覽會（中新社）。

今年前10個月，已有15萬人透過各項人才入境計畫進入香港 ，港府 官員說，最短四個星期即完成審批；儘管大批人才進入香港，香港金融管理局總裁余偉文仍說金融人才不夠，說隨著香港金融科技生態系統蓬勃發展，銀行業對金融科技專業人才的需求不斷增加，當局將繼續與業界尋找銀行業潛在的技能缺口，促使業界及時調整人才發展策略。

港府勞工及福利局局長孫玉菡說，今年首10個月，各項人才入境計畫共收到近18萬宗申請，其中12萬宗獲批，當中7.5萬申請人及7.5萬受養人已進入香港。

他說，獲批人才計畫者中，經「高才通」計畫獲批的有3.4萬宗，當中九成四來自中國，即約3.2萬宗，其次來自加拿大及美國分別有300多宗；而經「優才計畫」及「輸入內地人才計畫」赴港人才就分別有約9000宗及2.1萬宗。

孫玉菡還向香港立法會說，「高才通」及「輸入內地人才計畫」審批一般可在四星期內完成；而優才計畫由於要核實資格及徵詢委員會，申請審批時間一般需時6至9個月。11月起「優才計畫」推出優化的「綜合計分制」後，審批效率會有提升。

香港教育局 也說，香港政府積極推笒各項人才計畫人才子女到香港後會占用學額，正新增少量國際學校學額，應對人才子女教育需求。署理教育局局長施俊輝書面回應立法會議員詢問，稱國際學校自負盈虧，不獲公帑資助建設費用及日常營運。香港政府會定期檢視相關學位供應，教育局正分配兩所空置校舍，以新增少量學額，應對來港人才子女增加的教育需求。

大批人才進入香港，香港金融管理局總裁余偉文仍說金融人才不夠，稱要利用好香港與中國的聯繫，特別是粵港澳大灣區是金融科技樞紐，以發掘金融科技人才。

另一方面，香港就業市場在過去一年面臨重大挑戰，經濟不穩和企業裁員影響了整體市場形勢。根據全球最值得信賴的人才解決方案公司Robert Walters（華德士）表示，2024年香港的白領職位空缺下降 ，而職缺申請率卻增長了122%，顯示香港人才尋求工作機會的意願日益增強。

儘管2024年職位空缺減少，Robert Walters Hong Kong仍顯示來年有復甦跡象。大約15%受訪雇主計畫在2025年增加招聘正式員工，18% 計畫擴大合約制員工數量。調查結果來自Robert Walters全球薪資調查2025，一份權威的薪資趨勢分析和基準的報告。

另外，受全球經濟衰退和本地經濟氣氛影響，雇員大多在目前環境下留任原位尋求穩定，對轉換工作較為保守。調查顯示，25%的專業人士未有計畫明年跳槽，較去年同期增加13%。此外，46%的專業人士表示對其領域內的就業機會缺乏信心，比去年上升了9%，進一步表明他們的謹慎態度。